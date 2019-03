Movimento e alimentazione nel percorso terapeutico oncologico

meteoweb.eu

(Di martedì 5 marzo 2019) Favorire la corretta educazione all’attività fisica ed alimentare è l’obiettivo del progetto ‘Movis:e Salute oltre la Cura’, nato dal sodalizio tra l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, l’U.O. di Oncologia dell’Ospedale di Urbino e la Scuola di Scienze Motorie dell’Università di Urbino Carlo Bo.Focus del progetto è creare il primodi educazione fisica e nutrizionale per pazienti oncologici, che si strutturerà in due fasi successive: un primo step di sensibilizzazione, con counseling all’esercizio e alla nutrizione preventiva, ed una seconda fase d’intervento sullo stile di vita, con specifici percorsi alimentari e d’attività fisica.Il progetto sarà presentato il 7 marzo durante un evento benefico promosso dall’Associazione Golden Brain, in cui la cucina stellata sara’ in prima ...

Eli_Ghizzoni : RT @thebaios1: Io che non perdo neanche un chilo, non cambiando alimentazione e non facendo movimento: - tequilapluslime : RT @thebaios1: Io che non perdo neanche un chilo, non cambiando alimentazione e non facendo movimento: - haloobabe : RT @thebaios1: Io che non perdo neanche un chilo, non cambiando alimentazione e non facendo movimento: -