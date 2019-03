MotoGp – Le sfide ravvicinate con Valentino Rossi e la M1 | “si possono vincere gare | ma

sportfair

(Di martedì 5 marzo 2019) Le sensazioni di Franco Morbidelli alla vigilia della stagione 2019 di: le parole del giovane pilota italo-brasiliano del team Petronas Mancano pochissimi giorni ormai al primo Gp della stagione 2019 di: i piloti sono pronti per la prima sfida, in Qatar, che non lascerà insoddisfatti tutti gli appassionati delle due ruote. Tanti i campioni da tenere sott’occhio: dai piloti Yamaha, che dovranno capire se il team ha lavorato nella direzione giusta durante l’inverno, a quelli Honda, ancora un po’ acciaccati a causa degli infortuni.Non bisogna però sottovalutare i più giovani: Bagnaia e Morbidelli ce la metteranno tutta per dare del filo da torcere ai loro colleghi più esperti e dimostrare di che pasta sono fatti.Se Bagnaia, campione del mondo di Moto2, farà il suo esordio nella categoria regina, Morbidelli invece può approfittare ...

