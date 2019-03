MotoGP | Franco Morbidelli | “La Yamaha è molto amica del pilota | ma Ducati e Honda sono

oasport

(Di martedì 5 marzo 2019)si prepara a vivere il suo secondo anno in. Ilromano è passato in questa stagione allae punta ad una stagione di rilancio dopo un primo anno difficile, anche perchè arrivava da campione della Moto 2.si racconta così alla Gazzetta dello Sport: “E’ stata dura. Dopo un anno e più con vittorie, podi e pole ti abitui a certi risultati e anche quando non ero competitivo sapevo che le prime posizioni erano raggiungibili. L’anno scorso questa prospettiva non c’era, ci provi ma ti scontri contro un muro e non sai se è colpa tua, della moto o di altro. Non mimai arreso, ho sempre cercato di prendere più punti possibili, di migliorare. Ho affrontato il 2018 come se mi stessi giocando un titolo, volevo essere il miglior debuttante dell’anno”.analizza anche le differenze trae ...

