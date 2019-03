Maltempo | auto inghiottita da mareggiata nel Catanese | ritrovato il corpo del 22enne

Maltempo Catania - auto inghiottita da mareggiata : proseguono le ricerche del 22enne Enrico Cordella : proseguono le ricerche di Enrico Cordella, 22 anni, giovane disperso in mare da domenica pomeriggio, quando l’auto in cui si trovava, insieme ad altre 2 persone, è stata trascinata in mare da un’onda anomala. Nelle operazioni di ricerca sono impegnate squadre terrestri, unità navali, aeree ed il Nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco. Ieri sono stati celebrati i funerali delle altre 2 vittime: Margherita Quattrocchi, 22 anni, e ...

Proteggitalia : per il Maltempo subito 3.1 miliardi per 16 Regioni e Province autonome : Oggi presso la Sala dei Galeoni di Palazzo Chigi, alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, del Ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio e del Ministro per il Sud Barbara Lezzi, è stato presentato il Piano Nazionale per la Sicurezza del Territorio “Proteggitalia”. Il piano “Proteggitalia” prevede uno stanziamento totale di 10,853 miliardi di euro per il triennio ...

Maltempo - auto inghiottita da mareggiata nel Catanese : si cerca ancora Enrico - lutto ad Acireale : Sono riprese questa mattina le ricerche del 22enne Enrico Cordella, disperso nel mare di Acireale: la città è in lutto, anche perché si terranno oggi i funerali degli altri due giovani recuperati lunedì. Bandiere a mezz’asta al Comune che ha proclamato il lutto cittadino, “interpretando il comune sentimento della popolazione, e quale segno di vicinanza alle famiglie“, e un minuto di silenzio nelle scuole e negli uffici ...

Maltempo - cade albero su un'auto nel centro di Roma : due feriti gravi : Secondo quanto si è appreso dai vigili del fuoco, il pino alto circa 30 metri ha centrato quattro auto parcheggiate e le fronde hanno colpito due passanti, uno in strada l'altro all'ingresso delle ...

“Piovono” pesci in strada - gli automobilisti si fermano per recuperarli : l’insolita scena tra onde giganti e Maltempo : Centinaia di pesci che si riversano lungo la strada e sulle auto a causa del maltempo e della forte mareggiata. È la scena a cui hanno assistito decine di persone in questi giorni a Malta. Un automobilista (con un pesce incastrato sul parabrezza) si è fermato per riprendere l’insolito spettacolo. Video Facebook/Rene Rossignaud L'articolo “Piovono” pesci in strada, gli automobilisti si fermano per recuperarli: l’insolita ...

Maltempo senza tregua Auto travolta da un'onda Tre ragazzi dispersi : Tragedia del Maltempo nel Catanese. Tre giovani, due ragazzi e una ragazza, sono stati trascinati da un'onda in mare mentre erano a bordo della loro Auto, a Santa Maria la Scala, porticciolo ai piedi ...

Maltempo in Sicilia : tragedia ad Acireale. Auto travolta dal mare - dispersi tre ragazzi : I venti tempestosi che tra sabato e domenica hanno sferzato la Sicilia hanno innescato anche mareggiate a tratti devastanti che si sono abbattute sui litorali orientali dell'isola, dal catanese sin...

Maltempo : emerso paraurti auto dispersi : ANSA, - ACIREALE , CATANIA, , 25 FEB - Il paraurti dell'auto con la targa e il portafogli di uno dei tre giovani dispersi: sono gli unici elementi trovati in mare nella ricerche a Santa Maria la Scala,...

Maltempo : emerso paraurti auto dispersi : ANSA, - ACIREALE, CATANIA,, 25 FEB - Il paraurti dell'auto con la targa e il portafogli di uno dei tre giovani dispersi: sono gli unici elementi trovati in mare nella ricerche a Santa Maria la Scala, ...

Maltempo - ad Acireale auto travolta da un'onda : A Santa Maria la Scala, un porticciolo ai piedi della Timpa di Acireale, in provincia di Catania, due ragazzi e una ragazza, sono dispersi. L'ultima volta sono stati visti a bordo di una Fiat Panda verde che è stata travolta da un'onda e trascinata in mare. Si chiamano Lorenzo D'Agata (27 anni), Enrico Cordella (22 anni) e Margherita Quattrocchi (21 anni). Sul luogo sono arrivati i sommozzatori dei Vigili del Fuoco, la Polizia e la Guardia ...

Maltempo - auto travolta e trascinata in mare in Sicilia : tre dispersi : Il Maltempo fa ancora paura nel sud del'Italia. Dopo i morti nel Lazio di ieri, oggi è la Sicilia a far temere che ci siano altre vittime. Tre giovani, due ragazzi e una ragazza di età compresa fra i ...

Maltempo - dramma in Sicilia : mareggiata “inghiotte” auto con 3 giovani a Santa Maria La Scala (Acireale) - sono dispersi nel mare in tempesta [LIVE] : dramma in Sicilia a causa del Maltempo: tre ragazzi, Lorenzo D’Agata di 27 anni, Enrico Cordella di 22 anni e Margherita Quattrocchi di 21 anni, sono dispersi in mare a Santa Maria La Scala, porticciolo ai piedi della Timpa di Acireale, in Provincia di Catania. I giovani si trovavano in auto, a bordo di una Fiat Panda, che è stata travolta dalle onde della mareggiata ed è finita in mare. Sul posto si trovano i sommozzatori dei vigili del ...

Maltempo - auto travolta e trascinata in mare in Sicilia : tre dispersi : Il Maltempo fa ancora parura nel sud del'Italia. Dopo i 4 morti del Lazio di ieri, oggi è la Sicilia a far temere che ci siano altre vittime. Tre giovani, due ragazzi e una ragazza di...

Maltempo - auto travolta da onda : tre dispersi nel Catanese - : Si tratta di due ragazzi e una ragazza di età compresa fra i 21 e i 27 anni che risultano dispersi a Santa Maria la Scala. Sono stati visti l'ultima volta a bordo di una Fiat Panda che è stata ...