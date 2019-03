Maltempo Argentina | salvati in Antartide 13 ricercatori cechi

meteoweb.eu

(Di martedì 5 marzo 2019) La Marinaha soccorso e tratto in salvo un gruppo di 13della Repubblica ceca rimasti bloccati indalle avverse condizioni meteorologiche. Lo scrive oggi l’agenzia di stampa Telam.L’operazione è stata realizzata dal Comando congiunto antartico argentino (Cocoantar) ed ha riguardato ioperanti nella base ceca ‘Johann Gregor Menderl’.Questi ultimi avevano chiesto aiuto alle autorità cilene che tuttavia non hanno potuto portare a termine l’intervento a causa delle cattive condizioni del mare e della situazione glaciologica attorno all’Isola Ross, nella regione settentrionale dell’I membri della base avevano comunicato di avere riserve alimentari fino all’1 marzo per cui, ha precisato l’agenzia, l’intervento doveva essere realizzato in tempi brevi. Il 2 marzo scorso la ...