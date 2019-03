liberoquotidiano

(Di martedì 5 marzo 2019) Palermo, 5 mar. (AdnKronos) - "didiindi", sia per le Regionali del 2017 che per le Politiche del 2018, in cui però è stato sconfitto. E' una delle accuse a carico di Paolo, 53 anni, l'ex deputato regionale siciliano del Pd arrestato all'alba di oggi co

matteosalvinimi : Più di 30 arresti per mafia, armi, sequestro di persona, droga, perfino violenza sessuale. Le nostre Forze dell’Ord… - matteosalvinimi : Trenta arresti per mafia a Taranto, in un'operazione in cui sono stati impiegati circa 150 carabinieri e con l'ausi… - TV7Benevento : Mafia: inquirenti, 'da Ruggirello promesse di posti lavoro in cambio di voti'... -