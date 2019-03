Mafia e voto di scambio | blitz dei carabinieri | 25 arresti a Trapani

Eraclea - il corteo anti Mafia è un flop e i cittadini raccolgono firme a sostegno del sindaco arrestato per voto di scambio : Mentre la manifestazione antimafia si trasforma in un quasi flop , centinaia di cittadini sottoscrivono una petizione di solidarietà a favore del sindaco di Eraclea , l’avvocato Mirco Mestre, arrestato per voto di scambio . Un’accusa che si intreccia con il blitz anticamorra che ha portato in carcere una cinquantina di persone, nell’inchiesta più vasta condotta a Nord Est sulle infiltrazioni nel tessuto economico, sociale e ...

Decretone - ok stop pensione a condannati per Mafia e latitanti : risorse alle vittime. Oggi il voto al Senato sul testo : Primo passo verso l’approvazione definitiva del Decretone. Il provvedimento del governo che istituisce reddito di cittadinanza e quota 100, le due misure fondamentali per gli alleati Lega-M5s, sarà votato in giornata a Palazzo Madama. I lavori si sono aperti alle 9.30 con le prime dichiarazioni di voto. Poi passerà a Montecitorio. Il governo ha scelto di non mettere la fiducia e quindi sono stati esaminati i singoli emendamenti. Intanto ...