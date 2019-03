Mafia | blitz CC a Trapani | 25 arresti

Mafia e voto di scambio - blitz dei carabinieri : 25 arresti a Trapani : I carabinieri di Trapani hanno arrestato 25 persone per associazione mafiosa, scambio elettorale politico mafioso, estorsione e danneggiamento. Tra gli arrestati, oltre ai vertici del mandamento di ...

Blitz contro Mafia e voto di scambio : 25 arresti a Trapani - due sono politici : Coinvolti l'ex deputato regionale del Pd Paolo Ruggirello e l'ex assessore trapanese Ivana Inferrera

Blitz contro Cosa Nostra - 32 arresti per Mafia. C'è anche un capo ultrà della Juventus : Blitz della Dia tra Sicilia, Calabria ed Emilia contro Cosa Nostra. La Dda di Palermo ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 32 persone accusate, tra l'altro, di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico ed allo spaccio di stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso, detenzione abusiva di armi, sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato e danneggiamento.All'operazione partecipano ...

“Matteo - alzati” : scatta il blitz ma il superlatitante di Mafia Messina Denaro non c’è : I carabinieri hanno intercettato la frase il 24 marzo del 2016. A parlare è un uomo arrestato nel corso di un blitz contro la mafia a Trapani. Dopo aver registrato l'invito ad alzarsi, i militari hanno organizzato un blitz per arrestare la primula rossa: ma il superboss non era in quel casolare.Continua a leggere

Potenza - blitz dei Ros - 21 arresti per Mafia : ... qual è quello delle estorsioni, che 'colpisce gravemente le imprese e l'intera economia legale della fascia jonica'. Nell'area di Scanzano Jonico e Policoro erano prese di mira soprattutto le ...

Bombe ai negozi di Foggia. Blitz con elicotteri - 15 arresti : “La Mafia ha preso una bella botta” : Maxi operazione della Guardia di Finanza di Foggia a contrasto della criminalità organizzata. I fermati da militari, finanzieri e poliziotti che sono accusati di estorsioni, rapina, armi e tentato omicidio. Il presidente della Commissione parlamentare antimafia Nicola Morra ha definito quella foggiana una “mafia pericolosa, devastante che deve essere fermata e consegnata alla giustizia.Continua a leggere

Matera - estorsioni e rapine : maxi-blitz antiMafia sul litorale jonico. 17 arresti : Tentati omicidi, incendi, estorsioni, rapine e spaccio di stupefacenti. Sono i reati contestati, a vario titolo, dalla Dda di Potenza gudiata dal procuratore Francesco Curcio ai 21 presunti appartenenti a un clan attivo in provincia di Matera e che ha portato a un maxi-blitz antimafia sul litorale jonico. L’operazione ha colpito quella che per gli inquirenti è un’associazione a delinquere di stampo mafioso, che attraverso diversi ...

Mafia - blitz contro il mandamento di Mussomeli : 17 arresti. Scoperti i mandanti di un omicidio del 1998 : Colpo al mandamento mafioso di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta. I carabinieri del Ros questa mattina hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 17 persone indagate a vario titolo per associazione mafiosa, omicidio, estorsione e traffico di stupefacenti. Le indagini, coordinate dalla procura di Caltanissetta, hanno permesso di ricostruire gli affari della cosca: dalle pressioni estorsive nei ...

