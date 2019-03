Mafia | arresti Trapani | sequestro da 10 milioni euro tra cui hotel a Favignana

Mafia - 26 arresti a Trapani : anche un politico Pd. “Soldi in cambio di voti” : I fantasmi del passato tornano in galera. Con loro in manette anche un ex deputato regionale accusato di associazione mafiosa: si tratta di Paolo Ruggirello ed era uno degli esponenti di punta del Pd di Matteo Renzi in provincia di Trapani. Dove la Mafia aveva creato perfino una nuova cellula. Si trovava a Favignana, isola turistica dell’arcipelago delle Egadi. Lì i fratelli Francesco e Pietro Virga – figli di Vincenzo Virga, boss di ...

Mafia - 32 arresti della Dia tra Sicilia ed Emilia. In manette anche capo ultrà della Juventus : Associazione mafiosa, spaccio di droga, sequestro di persona e detenzione di armi le accuse. Tra loro anche Andrea Puntorno, tornato ad Agrigento in regime di sorveglianza speciale

Mafia : arresti Dia - vittima violenza sessuale 'Così il boss mi chiese di spogliarmi' (2) : (AdnKronos) - "Quest'ultimo mi ha invitata ad assumere della cocaina, ma ho rifiutato asserendo che non avevo mai fatto uso di quel tipo di sostanze e non avevo nessuna intenzione di cominciare. In seguito, Massimino ha cominciato ad insultare me e mia madre. Poi ha preso a palpeggiarmi palesando l'

Mafia : arresti Dia - scoperto traffico di cocaina - hashish e anche ketamina : Palermo, 4 mar. (AdnKronos) - Il traffico e lo spaccio, scoperto nell'operazione della Dia di oggi che ha portato all'arresto di 34 persone, "hanno riguardato diversi tipi di droga: cocaina, marijuana, hashish, ma anche ketamina (stupefacente solitamente impiegato per dopare i cavalli ed invece dest

**Mafia : arresti Dia - 'boss pronto a uccidere anche bambini'** : Palermo, 4 mar. (AdnKronos) - I boss agrigentini finiti nel mirino della Dia nell'operazione antimafia che oggi ha portato all'arresto di 34 persone in tutto "erano pronti persino a uccidere bambini". Ne sono convinti gli inquirenti della Dia. In particolare gli occhi sono puntati sul capomafia Anto

Mafia - 34 arresti : c’è anche capo ultrà Juve Le intercettazioni : Blitz della Dia contro Cosa nostra e i suoi affari in Sicilia. Fermi ad Agrigento, Palermo, Trapani, Catania, Ragusa, Vibo Valentia e Parma. Tra i reati contestati anche sequestro di persona e violenza sessuale, aggravati dal metodo mafioso

Arresti fra Sicilia e Calabria - coinvolto capo ultrà della Juve : teneva i rapporti fra Mafia e 'ndrangheta : C' anche un capo ultr della Juventus tra gli arrestati nell operazione della Dia in Sicilia. Si tratta, secondo quanto si apprende, di Andrea Puntorno, uno dei leader del gruppo Bravi ragazzi, che gi ...