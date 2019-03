Mafia | arrestato a Trapani ex deputato Pd Ruggirello Favori in cambio di voti

Mafia - arrestato a Trapani ex deputato Pd Ruggirello. "A disposizione del clan di Messina" : Maxiblitz antiMafia nella provincia di Trapani: i carabinieri hanno arrestato 25 persone , tra cui l'ex deputato regionale siciliano del Pd Paolo Ruggirello . Oltre 200 carabinieri del Comando ...

Mafia a Trapani - arrestato l’ex deputato Pd Ruggirello : “Favori in cambio di voti” : 25 persone arrestate. Sgominato il mandamento mafioso di Trapani, guidato da Franco e Pietro Virga, vicinissimi al boss latitante Mattia Messina Denaro. Accusa di associazione mafiosa per l'ex deputato regionale. Sequestro di beni per 10 milioni di euro. Sigilli ad un Grand Hotel a Favignana.Continua a leggere

Mafia - smantellato clan della drogaArrestato capo ultrà della Juventus : La Dia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 34 persone accusate di associazione mafiosa. Tra loro Andrea Puntorno, uno dei capi ultras della Juventus Segui su affaritaliani.it

Eraclea - il corteo antiMafia è un flop e i cittadini raccolgono firme a sostegno del sindaco arrestato per voto di scambio : Mentre la manifestazione antimafia si trasforma in un quasi flop, centinaia di cittadini sottoscrivono una petizione di solidarietà a favore del sindaco di Eraclea, l’avvocato Mirco Mestre, arrestato per voto di scambio. Un’accusa che si intreccia con il blitz anticamorra che ha portato in carcere una cinquantina di persone, nell’inchiesta più vasta condotta a Nord Est sulle infiltrazioni nel tessuto economico, sociale e ...

Blitz antiMafia a Palermo : arrestato Leandro Greco nipote di Michele il Papa : Le dichiarazioni di due nuovi pentiti hanno agevolato la Dda di Palermo nel dare un duro colpo alla nuova Cupola.