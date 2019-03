Mafia a Trapani | arrestato l’ex deputato Pd Ruggirello | “Favori in cambio di voti”

fanpage

(Di martedì 5 marzo 2019) 25 persone arrestate. Sgominato il mandamento mafioso di, guidato da Franco e Pietro Virga, vicinissimi al boss latitante Mattia Messina Denaro. Accusa di associazione mafiosa per l'exregionale. Sequestro di beni per 10 milioni di euro. Sigilli ad un Grand Hotel a Favignana.

ortigu51 : RT @NicolaMorra63: Buongiorno con #Scrigno, operazione #DDA #Palermo che arresta in quel di #Trapani e provincia per #Mafia 25 'meschini'.… - BellaFranzz : RT @NicolaMorra63: Buongiorno con #Scrigno, operazione #DDA #Palermo che arresta in quel di #Trapani e provincia per #Mafia 25 'meschini'.… - allnews24eu : Mafia, 25 arresti nel Trapanese In carcere l'onorevole Ruggirello - AllNews24 - PALERMO – Erano anni che non v… -