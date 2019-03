Mafia | a Trapani arrestato ex deputato regionale 

Trapani - deputato indagato si autosospende da Commissione Anti Mafia all'Ars : "Il senso di responsabilità e il rispetto che nutro verso la Commissione Antimafia ed il suo presidente, Claudio Fava, mi inducono ad autosospende rmi dalla predetta Commissione , in attesa della ...

Mafia : arresti Trapani - tra gli indagati un deputato regionale Fi : Palermo, 22 feb. (AdnKronos) - C’è anche il deputato regionale siciliano di Forza Italia, Stefano Pellegrino, tra gli indagati per corruzione elettorale nell'inchiesta che all'alba ha portato in carcere tre imprenditori nel trapanese. Secondo gli inquirenti, "Calogero Luppino e soprattutto Salvatore

Mafia : Carabinieri Trapani arrestano tre imprenditori - sequestro da 5 milioni euro : Palermo, 22 feb. (AdnKronos) - I Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani , della Compagnia di Mazara del Vallo e del Ros hanno tratto in arresto, in esecuzione del fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica -DDA- di Palermo tre imprenditori . Si tratta di Calogero Jonn

Mafia : Dia Trapani confisca beni per 4 milioni a imprenditore : Palerm, 16 gen. (AdnKronos) - La Dia di Trapani, con provvedimento emesso dal Tribunale, ha confiscato il patrimonio dell’imprenditore Vito Di Giorgi valutato intorno ai 4 milioni di euro. L'imprenditore era stato giudicato già nel 1996 'persona socialmente pericolosa' dal Tribunale che gli aveva in