M5S alza la voce | il fedelissimo di Di Maio e la sua clamorosa dichiarazione | “Pronti a

Sondaggi politici elettorali SWG e Tecnè : M5S in ribasso - si rialza Forza Italia : La seconda decade del mese di febbraio si è chiusa con diversi Sondaggi politici pubblicati da parte degli istituti di ricerca. Uno di questi è stato illustrato dal TG La7 e riguarda le intenzioni di voto rilevate da parte di SWG. In particolare, viene segnalata una flessione da parte del Movimento 5 Stelle (-1,2%), che si allontana dalla vetta ed attualmente raccoglie il 22,1%. In testa troviamo sempre la Lega (33,5%), ma si registra una ...

La Lega balza al 34 - 5%. E gli elettori bocciano il M5S : "Incapace di governare" : Non hanno mostrato capacità di governo, hanno tradito i valori e Luigi Di Maio un leader debole. Queste tre frasi potrebbero essere attribuite a Silvio Berlusconi, Paolo Gentiloni, Matteo Renzi o Nicola Zingaretti ma sono il responso che gli elettori Cinque Stelle hanno dato al sondaggio della Index Research alla domanda: i risultati del Movimento 5 Stelle nelle elezioni e nei sondaggi, sono dovuti al fatto che...? E via alla disamina. Gli ultrà ...

La denuncia del M5S : “Marattin (Pd) ha alzato le mani su un nostro deputato” : I deputati del Movimento 5 Stelle denuncia no un atto "vile" avvenuto alla Camera in seguito alla bagarre nata durante la discussione della riforma del referendum. Dalila Nesci pubblica un video e scrive: "Marattin del Pd alza le mani su un portavoce del Movimento 5 Stelle. Chiediamo immediatamente l'intervento degli organi preposti. Un episodio di violenza del genere va condannato senza se e senza ma".Continua a leggere

Incalzato dai ribelli M5S e dai maldipancia dei suoi sindaci - Di Maio chiede obbedienza. Ma sulle espulsioni si procede a rilento : Accerchiato dai sindaci ribelli, anche del Movimento 5 Stelle, e dai parlamentari più critici, Luigi Di Maio è in difficoltà e cerca un modo per venir fuori da questo attacco incrociato. Mesi fa fu costretto a invocare la testuggine romana per chiedere compattezza a deputati e senatori che non volevano votare il decreto sicurezza, adesso il provvedimento targato Matteo Salvini, disconosciuto da molti primi cittadini, torna a ...