L’uomo del giorno – Buon compleanno Davide Nicola | missione salvezza con l’Udinese

L’uomo del giorno – Pierluigi Casiraghi - il compleanno dopo il derby : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica l’uomo del giorno, è il turno di Pierluigi Casiraghi, compleanno per l’ex calciatore che compie 49 anni. Carriera da protagonista da calciatore, l’esperienza più importante dal punto di vista delle presenze è stata con la Lazio, proprio i biancocelesti protagonisti con la vittoria nel derby di campionato contro la Roma. Ha indossato anche le maglie di Juventus, Monza ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Zico : Continua il classico appuntamento con la nostra ‘Rubrica’ L’uomo del giorno, una giornata importante per il mondo del calcio, è il compleanno di Zico. E’ un dirigente sportivo, è stato un grande calciatore ed allenatore. L’esperienza più importante è stata con la maglia del Flamengo, è stato anche in Italia con l’Udinese. Diverse le esperienza anche come allenatore, dal Giappone al Fenerbahce, CSKA ...

MotoGP - Mattia Pasini sul Mondiale 2019 : “Marc Marquez sarà L’uomo da battere - le Ducati saranno della partita” : ESCLUSIVA OA SPORT – Grande esperienza e ancora tanta voglia di fare. Mattia Pasini aspetta l’inizio della nuova stagione motociclistica con stato d’animo combattuto: da una parte l’opportunità di commentare il MotoMondiale con Sky, dall’altra quella – almeno per il momento – di non viverlo da protagonista in sella ad una moto. Ecco quali sono le sue impressioni sul campionato 2019, che diventerà realtà dal prossimo ...

L’uomo del giorno – Compleanno Sergej Milinkovic-Savic - il serbo dal futuro ‘stellare’ : Continua il nostro classifico appuntamento con la nostra rubrica ‘L’uomo del giorno’, giornata importante per gli appassionati di calcio, è infatti il Compleanno di Sergej Milinkovic-Savic. Fino al momento stagione altalenante per il serbo, inizio in difficoltà, adesso il calciatore della Lazio è in ripresa e si candida ad essere grande protagonista fino al termine della stagione. La scorsa estate il Milan era pronto a ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Donnarumma : da Gigi a Gigio - è l’erede naturale di Buffon [VIDEO] : “Oggi il nostro speciale 9⃣9⃣ compie 20 anni: tanti auguri @Gigiodonna1! ”, con questo messaggio di Twitter il Milan fa gli auguri al suo portiere, Gigio Donnarumma. I rossoneri stanno attraversando un momento molto importante in campionato, i rossoneri sono reduci da una serie di vittorie consecutive ed adesso anche il terzo posto è a portata di mano. I tifosi sono finalmente entusiasti di questa squadra, gli ...

Formigoni : Cl - 'soffriamo con lui - solo Dio può vedere il cuore delL’uomo' : Milano, 22 feb. (AdnKronos) - "'Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme', san Paolo. In questo momento soffriamo insieme a Roberto Formigoni, nella consapevolezza che solo Dio può ultimamente e veramente vedere il cuore dell’uomo e può rispondere al bisogno di misericordia che tutti ab

Niki Lauda - i 70 anni delL’uomo computer che guidava in F1 come nessun altro : Niki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki LaudaNiki Lauda è stato soprannominato il computer. Un po’ troppo ebbe a dire lui. «Mi sembra esagerato definirmi gelido, o come un computer. Sono solo un uomo preciso, controllato, che fa un mestiere preciso e pericoloso, un mestiere che non consente errori». Il pilota austriaco, ...

L’uomo del giorno – Riyad Mahrez - nella storia con il Leicester : L’uomo del giorno è Riyad Mahrez, calciatore del Manchester City, è il compleanno per l’attaccante che compie 28 anni. Si tratta di un calciatore che è ‘esploso’ tardi ma che negli ultimi anni si è ripreso tutto con gli interessi. E’ salito alla ribalta con la maglia del Leicester, in particolar modo stagione strepitosa con Ranieri in panchina, vittoria del titolo che è entrato nella storia non solo del calcio ...

L’uomo del giorno – Compleanno Mihajlovic : “il mio sogno impossibile? Riabbracciare mio padre” : “Chi me lo avrebbe detto che avrei festeggiato i 50 anni vedendo l’Isola dei Famosi?”. Sinisa Mihajlovic festeggia oggi 50 anni e passerà il Compleanno davanti la tv per seguire le figlie a ‘L’Isola dei Famosi’. Intervista alla Gazzetta dello sport, parlando della sua adolescenza, della famiglia d’origine e dei suoi sogni: “Quando si parla di sogni non penso ad alzare una Champions League o ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Roberto Baggio : Prende il via una settimana importante per gli appassionati di calcio non solo dal punto di vista legato al campo ma anche con avvenimenti da cerchiare in rosso. I compleanni degli sportivo prendono il via oggi con i 52 anni di Roberto Baggio, sono invece 49 per Massimo Taibi, ex portiere di Reggina e Manchester United. Auguri anche al presidente del Genoa, Enrico Preziosi (71), all’ex United Gary Neville (44) e al francese ex Real ...

L’uomo del giorno – Francesco Modesto - compleanno dolce-amaro : Oggi è il compleanno di Francesco Modesto. E’ stato un buon calciatore, in particolar modo indimenticabile l’esperienza con la maglia della Reggina, l’esterno è diventato ben presto un idolo della piazza. Ha indossato anche la maglia di Palermo, Genoa, Bologna, Parma e Crotone. Poi ha intrapreso la carriera da allenatore, adesso guida il Rende. Inizio di stagione entusiasmante per Modesto mentre nelle ultime partite il ...

Straordinaria scoperta a Gibiliterra : trovata l’ultima impronta delL’uomo di Neanderthal - la specie umana che si è estinta migliaia di anni fa : A Gibilterra è stata scoperta l’ultima impronta di un uomo di Neanderthal datata a circa 29.000 anni fa, rimasta impressa in quella che era ai tempi una duna di sabbia. Il rinvenimento è avvenuto in seguito ad uno studio pubblicato di recente sulla rivista Quaternary Science Reviews da un gruppo internazionale di paleontologi, coordinati dall’Università spagnola di Siviglia, che comprende le Università portoghesi di Lisbona e ...

The Founder : trama - cast e curiosità del film sulL’uomo che inventò McDonald’s : Giovedì 14 febbraio, in prima serata su Rai3 dalle 21.15, va in onda il biopic che racconta la storia di Ray Kroc, l’uomo che ha inventato Mc Donald’s per come intendiamo oggi la notissima catena di fast food. Il film si intitola The Founder ed è diretto da John Lee Hancock, già regista di Saving Mr. Banks: nel cast ci sono Michael Keaton e Laura Dern, visti di recente nel Marvel Cinematic Universe e nella saga di Star Wars. The ...

Caccia alL’uomo a Roma : accoltellati tre tifosi del Siviglia (e due passanti) : Stasera Lazio-Siviglia Ancora una volta scontri tra tifosi a Roma. Ieri sera, nel centralissimo Rione Monti c’è stata una vera e propria Caccia all’uomo da parte dei laziali che hanno accoltellato tre tifosi del Siviglia più due passanti. Gli spagnoli erano in un pub e stavano guardando Ajax-Real Madrid. Potrebbe essere stato un attacco di natura politica. Secondo i media spagnoli, infatti, tra gli accoltellati ci sarebbe un ultrà ...