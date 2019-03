ilmattino

(Di martedì 5 marzo 2019) Gli agenti hanno messo in sicurezza tre, identificati come piccoli ordigni assemblati in modo rudimentale. Non risultano feriti.? La polizia diha aperto un'indagine su un...

SkyTG24 : #UltimOra #Londra, disattivati tre ordigni esplosivi in prossimità degli aeroporti di Heathrow e City e della stazi… - repubblica : ?? Londra, disattivati tre ordigni esplosivi in stazione metrò e aeroporti - SaraPonzetta : Londra, disattivati 3 pacchi bomba in stazioni metro e aeroporti: torna allarme terrorismo -