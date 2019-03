Serie B - Livorno-Benevento 2-0 : ANSA, - ROMA, 4 MAR - Livorno-Benevento 2-0 nel posticipo della 27/a giornata del campionato di Serie B. Queste le reti: nel pt 20' Diamanti, 31' Gonnelli.

Serie B Livorno-Benevento 2-0 : Diamanti e Gonnelli firmano la vittoria : LIVORNO - vittoria del Livorno sul Benevento nel posticipo serale della ventisettesima giornata del campionato cadetto. Le reti arrivano entrambe nella prima frazione di gioco, quando dapprima ...

Il Livorno ferma il Benevento : 2-0 e scatto salvezza [FOTO] : 1/20 Jennifer Lorenzini/LaPresse ...

Livorno-Benevento - formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE : formazioni ufficiali LIVORNO, 3-5-1-1,: Zima; Di Gennaro, Bogdan, Gonnelli; Valiani, Agazzi, Diamanti, Luci, Porcino; Murilo; Raicevic. All.: Breda BENEVENTO, 3-5-2,: Montipò; Tuia, Volta, Caldirola; ...

Diretta Livorno Benevento / Streaming video DAZN : parità nel testa a testa storico : Serie B, Livorno Benevento: cronaca in Diretta della partita valida per la 27giornata della Serie B. Segui la partita in Diretta Streaming video.

Livorno-Benevento : diretta tv e streaming - quote e probabili formazioni : Livorno-Benevento: diretta tv e streaming, quote e probabili formazioni Livorno-Benevento si disputerà Lunedì 4 Febbraio alle ore 21.00. La partita, valida per la 27esima giornata di Serie B, avrà luogo allo stadio Armando Picchi di Livorno. Match molto delicato per la squadra di Breda che non se la passa poi così bene nell’attuale campionato. Grande testimone è proprio la classifica, che vede gli Amaranto in piena zona Playout, a ...

Livorno - Benevento : cronaca diretta live - risultato in tempo reale : La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] Lunedì 4 marzo alle ore 20.15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita. La presentazione del match QUI Livorno - La squadra ...

Serie B : torna a vincere il Benevento - un punto a testa per Crotone e Livorno : Nei match domenicali della 22esima giornata di Serie B spicca la vittoria del Benevento ai danni del Venezia mentre Crotone e Livorno non si fanno male e si regalano un punto a testa. Al Ciro Vigorito ...

Serie B - super Benevento : Insigne-Coda - 3-0 al Venezia. Crotone-Livorno 1-1 : Nel pomeriggio domenicale di Serie B, il Benevento si porta a casa il sesto risultato utile consecutivo vincendo contro il Venezia e salendo al quinto posto in classifica trascinato dalle reti di ...

Mercato : Ceravolo vuole Benevento - Lecce prende Tachtsidis - Livorno su Aquilani (RUMORS) : Giornate molto impegnative per i direttori sportivi in Serie B. È un calcioMercato bollente in queste ore in cui si intrecciano tantissime trattative e i procuratori hanno i cellulari caldi per le continue chiamate relative ai loro assistiti. Tra le ufficialità delle scorse ore in serie B, una arriva da Crotone un po' a sorpresa, una del Perugia. I calabresi hanno tesserato Tripaldelli in prestito dal Sassuolo. Gli umbri hanno ufficializzato ...