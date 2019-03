Ligue 1 | il Montpellier sbanca Bordeaux e punta l' Europa

Pronostico Bordeaux vs Montpellier - Ligue 1 05-03-2019 e Analisi : Bordeaux vs Montpellier, martedì 5 marzo. Si giocherà martedì sera l’ultimo incontro della 27ª giornata di Ligue 1. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Bordeaux e Montpellier?Il Montpellier entrerà allo Stade Matmut-Atlantique per affrontare il Bordeaux nel primo incontro della 27ª giornata di Ligue 1 martedì sera. Il Montpellier cercherà rialzare la testa dopo aver subito due pesanti sconfitte consecutive contro Paris ...

Ligue 1 : il Lille consolida il secondo posto - il Montpellier aggancia il Saint Etienne al quarto : Nella 24esima giornata di Ligue1 il Lille passa 2-0 sul campo del Guingamp , non senza soffrire, e consolida il secondo posto alle spalle del Psg. A segno Rafael Leao e Remy nel recupero su calcio di ...

Ligue 1 : il Monaco pareggia 2-2 contro il Montpellier. Rimonta spettacolare del Nimes : TORINO - La Ligue 1 si apre con i pareggi Montpellier- Monaco , 2-2, e Tolosa-Nimes , 1-1,, vittoria in Rimonta, invece per il Nimes in casa del Nantes , 2-4,. MONTPELLIER - Monaco Nel primo tempo i ...

Pronostico Nantes vs Montpellier - Ligue 1 8-1-2019 e Analisi : Nantes-Montpellier, martedì 8 gennaio. Uno dei recuperi della diciottesima giornata di Ligue 1 si gioca al ”Beaujoire” ed è un match interessante e che riguarda l’alta classifica. Il Nantes con 20 punti totalizzati è al quattordicesimo posto in classifica. Situazione diversa per il Montpellier che, fino a questo momento, può essere definita come la sorpresa di questa prima parte di stagione. Calcio d’inizio alle ore ...