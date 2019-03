Legittima difesa | cosa prevede il testo approvato dal Senato | impunità assoluta se si

Legittima difesa - la legge alla Camera. Salvini in aula : “Accordo chiuso con M5s. Sarà approvata entro marzo” : Comincia oggi alla Camera la discussione sulla Legittima difesa. Il ddl è uno dei provvedimenti simbolo della Lega che vorrebbe arrivare a farla diventare legge entro fine mese. Dopo il via libera del Senato il 24 ottobre scorso, infatti, il Carroccio punta a un’approvazione in blocco da parte di Montecitorio, senza cioè modificare nulla della norma uscita da Palazzo Madama. “Accordo è chiuso con i Cinque Stelle sulla Legittima ...

Legittima difesa - Salvini il finto tonto : non riesce a fermare i cattivi e così delega noi a farlo : Un pregiudicato per reati di droga, sotto l’effetto di stupefacenti, investe e uccide marito e moglie e ferisce gravemente i loro due figli. Il pregiudicato è marocchino, ha il permesso di soggiorno e c’è la certezza che sia un delinquente. Il ministro dell’Insicurezza pubblica, della Paura e della Propaganda, sforna in dieci minuti un disegno di legge che aumenta le pene per gli spacciatori. Il testo, che è una boutade propagandista, è ottimo ...

Legittima difesa - Salvini : “Garantito da Di Maio su tenuta M5s? Accordo chiuso - sono certo che sarà legge entro marzo” : “Garantito da Di Maio di fronte ai malumori M5s sulla Legittima difesa? L’Accordo è chiuso, sono sicuro che entro marzo il provvedimento sarà legge: su questo non ho dubbi”. A rivendicarlo il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa alla Camera, di fronte ai possibili rischi sulla tenuta dei gruppi del M5s su uno dei provvedimenti simbolo del leader ...

Il prete armato vuole la Legittima difesa. Ma forse dimentica il Vangelo : L’Ansa del 2 marzo 2019 lancia la notizia che i carabinieri di Castelfranco a Pietralunga, provincia di Perugia, hanno sequestrato a don Antonio Mandrelli, parroco della chiesa Madonna delle Grazie, due fucili: una carabina e un sovrapposto che poteva tenere in casa, ma non poteva portare fuori. Il prete armaiolo, invece, li ha portati fuori abitazione per farsi fotografare, pronto alla pugna, forse a scopo di vanto. Insieme ai fucili, al ...

Giulia Bongiorno - Legittima difesa : "Stupita dai magistrati che giudicano la scelta di fare o meno una legge" : "Sono stupita che ci siano delle correnti della magistratura che esprimono giudizi sulla scelta di fare o non fare una legge. Si può entrare nel merito ma spetta al Parlamento decidere se si deve o non si deve fare una legge". Giulia Bongiorno, ministro per la Pubblica Amministrazione, intervistata

Migranti e Legittima difesa : un modesto consiglio al ministro Salvini : L'elenco di questi atti sono aumentati negli ultimi due anni: le pagine di cronaca quasi ogni giorno riportano notizie di Migranti aggrediti e malmenati o insultati. E quanto sostengo viene ...

Riforma della Legittima difesa - de Bertolini preoccupato : ''Pericolosa modifica che innesca un'idea di giustizia privata'' : Per come conosco il caso Peveri, cioè dalla cronaca giudiziaria, ritengo che questa vicenda con la legittima difesa a nulla rilevi. Il caso è diverso. Per quello che a me consta non è nemmeno stata ...

Toghe - Md all’assalto della Lega : “La loro Legittima difesa si ispira alla vendetta - il ddl Pillon è controriforma devastante” : Dalla legittima difesa al ddl Pillon, dal decreto sicurezza alla “deriva xenofoba e razzista” contro i migranti. Il discorso di Maria Rosaria Guglielmi, segretaria di Magistratura democratica, all’apertura del XXII Congresso della corrente delle Toghe di sinistra a Roma, è un assalto alla Lega e a tutte le politiche portate avanti da Matteo Salvini. Se il disegno di legge sulla legittima difesa è ispirato da “un’idea ...

Dopo il caso Diciotti - lo scontro tra Salvini e la magistratura si sposta sulla Legittima difesa : ... lo sguardo si sposta alla Camera, dove martedì torna il ddl sulla legittima difesa, Dopo il rinvio 'tecnico' chiesto dalla Lega per consentire all'altra forza politica di maggioranza, i Cinque ...

Legittima difesa - il prete che vota Lega : "Salvini ha ragione - adesso sparo ai ladri" : C' è un prete, a Pietralunga (Perugia) che è pronto a imbracciare il fucile. Niente a che fare con una nuova crociata: dopo l' ennesimo furto subito, Don Antonio Mandrelli, 73 anni, parroco della chiesa Santa Maria delle Grazie, ha ammesso di essere a favore della Legittima difesa: «Sono d' accordo

La Legittima difesa dai fake di Salvini : Il copione, ormai, è ben collaudato. Presentare un provvedimento come qualcosa di clamoroso quando invece non lo è, fare sì che s’inneschi un dibattito drogato dalle false aspettative e dai conseguenti ingiustificati timori, e poi camuffare il tutto – anzi, il quasi-nulla – con iniziative mediatiche

La Legittima difesa è evangelica : “Il Vangelo secondo Gentilini è: se entri in casa, io ti buco”. Il Vangelo di Gentilini, predicato ieri dall’ex sindaco di Treviso sul Giornale, sia riconosciuto variante ruspante ma del tutto ortodossa del Vangelo di San Tommaso d’Aquino (“Non è necessario per la salvezza dell’anima che uno rinunzi

Prete con due fucili per difendersi dai ladri : «Credo nella Legittima difesa» : Questa storia fa tornare alla mente Don Camillo di Fernandel, che imbracciando un fucile alla finestra, parlava con il Signore spiegando: «Sono solo pallini... piccoli piccoli...». E...

I fronti ancora aperti nel governo - dalla Tav alla Legittima difesa : Autonomia e Tav sono solo due dei temi sul tavolo del governo. Sulla Torino-Lione i tempi sono stretti: a metà del prossimo mese si riunirà il consiglio di amministrazione di Telt, la società metà italiana e metà francese responsabile della realizzazione della infrastruttura. L'obiettivo della Lega è far partire i bandi di gara, anche per non perdere i finanziamenti Ue, per poi puntare ad una soluzione di compromesso: una mini-Tav. E su ...