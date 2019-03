Le manifestazioni del Carnevale messinese | culminate con la sfilata di oggi pomeriggio in

Il mondo del ciclismo ricorda Marco Pantani : le manifestazioni per commemorare il Pirata : Domani saranno passati esattamente quindici anni dalla morte di Marco Pantani : il mondo del ciclismo e, soprattutto, i numerosi tifosi che si sono innamorati di questo sport ammirando le sue gesta, lo ricorderanno nei prossimi giorni con una serie di celebrazioni nella sua Cesenatico. La cittadina romagnola sarà invasa da tifosi ed appassionati provenienti da tutta Italia, che sicuramente ripercorreranno, come scrive l’ANSA, i luoghi ...

Foibe - domani il "Giorno del ricordo" : manifestazioni in tutta Italia : Foibe , domani il "Giorno del ricordo" : manifestazioni in tutta Italia Istituito nel 2004, ha l'obiettivo di tenere viva la memoria delle vittime nel secondo dopoguerra sul confine orientale, e dell'esodo degli istriani, fiumani e dalmati dalle loro terre in seguito all'avanzata dell'esercito di ...

Gilet gialli - linea dura del governo francese : “Schedatura e sanzioni per chi va a manifestazioni non organizzate” : Una legge per registrare e sanzionare chi partecipa a manifestazioni non autorizzate. Il governo francese cerca di risolvere la crisi dei Gilet gialli con la forza. Dopo l’ottava manifestazione di sabato scorso e gli ennesimi scontri con la polizia, il premier Edouard Philippe è intervenuto al telegiornale delle 20 per per annunciare un cambio di metodo contro i cosiddetti casseur: “Coloro che minacciano le istituzioni, che ...