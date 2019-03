Lascia la carità “solo per italiani” Il parroco | “Riprenditela” 

lastampa

(Di martedì 5 marzo 2019)una offerta con le istruzione per l’uso: «Pro anziani, malati, al freddo o alla fame, italiani da sempre, in primis! Gli stranieri per ultimi!». È avvenuto nella chiesa di San Nicolò di Mira, in provincia di Venezia. Don Gino Cicutto, il, però l’ha rifiutata, invitando il benefattore a venirsela a riprendere. A svelare la storia è s...

achene_paolo : RT @Storace: Un benefattore lascia anonimamente in parrocchia una busta con denaro per aiutare nostri connazionali poveri. Il prete rifiuta… - mimmosid1 : RT @Storace: Un benefattore lascia anonimamente in parrocchia una busta con denaro per aiutare nostri connazionali poveri. Il prete rifiuta… - Lucaarggh : RT @Storace: Un benefattore lascia anonimamente in parrocchia una busta con denaro per aiutare nostri connazionali poveri. Il prete rifiuta… -