La Russia lavora su nuovi satelliti militari spia

Russia : si lavora a incontro Putin-Kim : 0.43 Dopo il fallimento in Vietnam del verice appena concluso tra il presidente Usa Trump e Kim, il Cremlino conferma che è in programma una visita del leader nordcoreano Kim Jong-un in Russia. La nota precisa che non sono ancora state fissate data e luogo del summit. "La visita è in agenda e c'è stato un invito" ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa russa Tass. Era stato il presidente russo ...

Russiagate - Cohen accusa Trump : "Mi vergogno di aver lavorato per lui" : L'attacco dell'ex avvocato Michael Cohen al presidente Donald Trump è durissimo. Di fronte alla commissione di Vigilanza della Camera, colui che fu legale del presidente degli Stati Uniti non ha usato ...

In Russia si lavora su tecnologia per conservare a lungo gli organi da trapiantare - : Ricercatori russi stanno sviluppando tecnologie per la conservazione "a tempo indeterminato" di organi e tessuti destinati ai trapianti, ha riferito a Sputnik l'ufficio stampa della Fondazione di ...

Trump - mai lavorato per la Russia : ANSA, - WASHINGTON, 14 GEN - "Non ho mai lavorato per la Russia": lo ha detto Donald Trump ai cronisti rispondendo ad alcune domande sulla polemica legata alla segretezza degli appunti dei suoi ...

Nyt : Fbi indagò se Trump lavorasse per la Russia. Casa Bianca : Assurdo - : Il quotidiano racconta che dopo il licenziamento dell'ex direttore del Bureau, James Comey, gli investigatori vollero accertare se il presidente collaborasse con la Russia rappresentando una minaccia ...