La flat tax di Orban attira in Ungheria una nuova impresa italiana al giorno : Passeggiare per le strade di Budapest è un tuffo nell’italianità. Ovunque ti giri vedi un ristorante o un marchio italiano nei negozi. È un esercito di società a capitale italiano che continua a crescere giorno dopo giorno da anni, indipendentemente dalla flat tax per imprese e persone fisiche, che ha fatto recentemente dell'Ungheria un polo di attrazione irresistibile...

flat tax 2019 per lezioni private : quanto pagano gli insegnanti : Flat tax 2019 per lezioni private: quanto pagano gli insegnanti lezioni private e Flat tax, le tasse Previsto dall’ultima legge di bilancio un taglio alle tasse per gli insegnanti che impartiscono lezioni private in virtù dell’introduzione della Flat Tax. Secondo i dati della fondazione Einaudi, si parla di un giro di affari pari a quasi un miliardo di euro. Di cui solo il 10% sarebbe regolarmente dichiarato. Flat tax 2019: emersione del ...

Detrazioni fiscali e deduzioni flat tax 2019 : quanto si perde con Partita Iva : Detrazioni fiscali e deduzioni Flat tax 2019: quanto si perde con Partita Iva deduzioni e Detrazioni Flat tax 2019 La Flat tax 2019, anche se sarebbe meglio definirla nuovo regime forfettario 2019 per partite Iva, è davvero così conveniente? Dipende. Da cosa? Dai costi che si sostengono per la propria attività. È vero che il regime forfettario 2019 porta con sé una importante novità in fatto di aliquota sostitutiva, che ricordiamo essere al ...

Fisco - Siri : «flat tax per famiglie con Irpef al 15% e Ires tagliata al 20%» : ... «Con la prossima legge di bilancio tutte le risorse disponibili devono essere impegnate nell'abbassamento delle imposte che sono la premessa necessaria per una autentica ripresa dell'economia». Uno «...

Fisco - Siri : «flat tax per famiglie con Irpef al 15% e Ires tagliata al 20%» : Dopo il «primo antipasto» per un milione e mezzo di partite Iva è arrivata l'ora della fase due della flat tax: «Con la prossima legge di bilancio tutte le risorse disponibili devono...

flat tax 2019 e licenziamento : chi non può avere le agevolazioni : Flat tax 2019 e licenziamento: chi non può avere le agevolazioni licenziamento per Flat tax, cosa conviene fare La Flat tax, così com’era nel programma originario della Lega, non sarà operativa dal 2019. A partire dal prossimo 1° gennaio entrerà in vigore solamente l’estensione del regime forfettario. Una misura rivolta alle aziende e ai titolari di partita Iva con reddito annuo fino a 65.000 euro. Entro questa soglia si pagherà una tassa del ...

Regime Forfettario 2019 : flat tax Partita Iva - requisiti e limiti reddito : Regime Forfettario 2019: Flat Tax Partita Iva, requisiti e limiti reddito Partita iva e Flat tax 2019, chi aderisce al Regime Forfettario Il governo ha intenzione di adottare gradualmente la Flat tax. Si inizierà così dal 2019 con la “mini Flat tax” per le partite Iva, che altro non è che un’estensione dell’attuale Regime Forfettario. Per rientrare in questo Regime, occorre dunque riepilogare i requisiti da possedere e i nuovi limiti di ...

Ho aperto la partita Iva : gli effetti della nuova flat tax : In merito a questi dati esiste da tempo un ampio dibattito perché le tendenze dell'economia moderna dovrebbero portare a organizzazioni molto più snelle e di conseguenza a processi di ...

UE boccia ancora il Governo : “Effetti negativi da quota 100 - flat tax e reddito di cittadinanza” : Ogni anno Bruxelles pubblica delle ‘pagelle’ sull’andamento economico e sulle strategie di crescita di ogni Stato membro dell’Unione Europea. Si tratta dei country report e quello sull’Italia arriverà in Commissione per essere discusso il prossimo mercoledì. Alcune anticipazioni ne hanno però rivelato il contenuto in anteprima. Per l’Italia firmata dal Governo giallo-verde i voti sono piuttosto negativi.Continua a leggere

Detrazioni fiscali e deduzioni flat tax 2019 : quanto si perde con Partita Iva : Detrazioni fiscali e deduzioni Flat tax 2019: quanto si perde con Partita Iva deduzioni e Detrazioni Flat tax 2019 La Flat tax 2019, anche se sarebbe meglio definirla nuovo regime forfettario 2019 per partite Iva, è davvero così conveniente? Dipende. Da cosa? Dai costi che si sostengono per la propria attività. È vero che il regime forfettario 2019 porta con sé una importante novità in fatto di aliquota sostitutiva, che ricordiamo essere al ...

flat tax 2019 : start up-forfettario 2019 - cosa c’è in Manovra : Flat tax 2019: start up-forfettario 2019, cosa c’è in Manovra Come funziona la Flat tax per il forfettario Nel 2019 cambia il regime forfettario per gli effetti della prossima Manovra. Innanzitutto, si amplia la platea dei beneficiari: rientreranno professionisti e imprese che non superano i 65mila euro di ricavi. Importante poi sottolineare che saranno eliminati i limiti di spesa per il personale (5 mila euro) e l’acquisto di beni ...

Abolizione Bonus 80 euro per flat tax 2020 - come funzionerebbe : Abolizione Bonus 80 euro per Flat Tax 2020, come funzionerebbe I numeri dell’economia italiana destano preoccupazione ma dal governo si esclude l’ipotesi manovra correttiva. A sottolinearlo con forza anche il vicepremier Matteo Salvini che ha di recente dichiarato, appunto, “non ci saranno nuove tasse aggiuntive, tasse sui conti correnti, sui risparmi degli italiani o sulla casa”. Bonus 80 euro: no alla manovra correttiva Al di là ...

flat tax 2019 per lezioni private : quanto pagano gli insegnanti : Flat tax 2019 per lezioni private: quanto pagano gli insegnanti lezioni private e Flat tax, le tasse Previsto dall’ultima legge di bilancio un taglio alle tasse per gli insegnanti che impartiscono lezioni private in virtù dell’introduzione della Flat Tax. Secondo i dati della fondazione Einaudi, si parla di un giro di affari pari a quasi un miliardo di euro. Di cui solo il 10% sarebbe regolarmente dichiarato. Flat tax 2019: emersione del ...

flat tax dal 2020 : cosa cambia Beneficio di 450 euro all'anno : Salvini e Garavaglia confermano: riforma Irpef partirà dalla prossima finanziaria. L'obiettivo resta la "Flat tax" al 15%, per ora si inizierà a limare dal 23% al 20% l’aliquota sul primo scaglione (fino a 15 mila euro) con un Beneficio fino a 450 euro a contribuente Segui su affaritaliani.it