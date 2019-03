La ' Bella Addormentata' al Giovanni da Udine

La Bella Addormentata nel bosco - compie 60 anni il film “maledetto” per cui Walt Disney rischiò la bancarotta : Una tra le fiabe più originali di tutti i tempi. Una culla di idee e talenti. Un incanto per occhi e cuore. Ma anche un film maledetto, che portò la Walt Disney sull’orlo della bancarotta . Il 17 febbraio del 1959, approdava nelle sale statunitensi La bella addormentata nel bosco , il più grande sogno e il più grande rimpianto di Walt Disney . C’era una volta – Pollicino, Cappuccetto rosso, Il gatto con gli stivali. ...

Via Giulia : la Bella Addormentata che perse prima il fiume - poi i negozi : Lo si può aver visto per tutta una vita, ma l'arco Farnese obbliga a rallentare e sollevare lo sguardo. Anche se in questi giorni manca il rampicante che dal palazzo contiguo, appena si intravede la ...