Juventus | la rimonta di Champions passa da Mandzukic | allo Stadium ha punito tutte le big

Juventus - ESCLUSIVO Caronni - Top Calcio 24 - : "Juve troppo Ronaldo-dipendente - pessimista per la rimonta con l'Atletico" : Matteo Caronni sul mondo Juve e la vista di ritorno con l'Atletico Madrid Ecco come si è espresso il giornalista a riguardo: "Col Bologna si è vista la Juve peggiore della stagione, triste e che ...

Juventus - Cristiano Ronaldo è fiducioso e crede nella rimonta in Champions : La Juventus, oggi pomeriggio affronterà il Bologna e sarà l'occasione per lasciarsi alle spalle la sconfitta di Champions League. Queste prossime giornata di campionato serviranno ai bianconeri per preparare al meglio il ritorno contro l'Atletico Madrid. Infatti, l'ambiente della Juve crede nella rimonta europea e c'è tanta voglia di far vedere a tutti che la notte del Wanda Metropolitano è stata solo un episodio. Uno dei giocatori che più è ...

Juventus : 7 motivi per credere nella rimonta : La squadra bianconera ha subito mercoledì una pesante sconfitta al Wanda Metropolitano, 2-0, che mette a forte rischio il proseguimento nella Champions League. Soprattutto Massimiliano Allegri è finito sul banco degli imputati: colpevole, secondo i tifosi, di proporre un calcio troppo attendista, e di aver preferito De Sciglio a Cancelo nella partita più importante della stagione. Anche la storia non è dalla parte della Juve: eliminata infatti ...

Juventus - la rimonta parte dai social. Allegri : "20 giorni per vincere" : La sconfitta della Juventus contro l'Atletico Madrid complica il cammino dei bianconeri in Champions League. Un 2-0 netto per gli spagnoli che costringe i campioni d'Italia ad andare a caccia dell'...

Napoli - Ancelotti e De Laurentiis non credono alla rimonta alla Juventus : La Gazzetta dello Sport si focalizza sugli obiettivi che il Napoli si pone per questa stagione: 'Prima di tutto, gli obbiettivi da centrare. A prescindere da quanto, poi, avverrà a fine stagione. Nulla potrà distrarre ...

VIDEO Juventus-Parma 3-3 - Highlights e sintesi della partita. Bianconeri rimontati da Gervinho - Ronaldo non basta : La Juventus sta affrontando un momento di crisi: dopo essere stata eliminata dall’Atalanta in Coppa Italia con un sonoro 3-0, i Bianconeri hanno pareggiato col Parma per 3-3 nell’anticipo della 22^ giornata di Serie A. I ragazzi di Massimiliano Allegri volevano tornare al successo anche per rispondere al Napoli che nel pomeriggio aveva sconfitto la Sampdoria e sembravano avere in tasca la vittoria prima dell’ultimo quarto ...

Lazio-Juventus 1-2 - Serie A : Cristiano Ronaldo la risolve su rigore - vittoria in rimonta dei bianconeri : La Juventus ha sconfitto la Lazio per 2-1 nel posticipo della 21^ giornata della Serie A, i bianconeri si sono imposti in rimonta allo Stadio Olimpico di Roma e confermano la propria imbattibilità in campionato: 19 vittorie e 2 pareggi, primo posto in classifica con 11 punti di vantaggio sul Napoli, l’ottavo scudetto consecutivo sembra ormai essere abbondantemente ipotecato. I biancocelesti occupano ora l’ottavo posto in classifica ...

La Juventus gioca male ma vince in rimonta : Lazio ko 2-1 all'Olimpico : La Juventus di Massimiliano Allegri gioca una partita brutta contro la Lazio di Simone Inzaghi che di contro gioca forse la sua partita migliore in stagione contro la prima della classe. I biancocelesti nonostante le tante chance avute per vincere, però, hanno addirittura perso facendosi rimontare l'iniziale vantaggio siglato dall'autorete di Emre Can. I gol di Cancelo, al 74', e di Cristiano Ronaldo su rigore, a due minuti dal novantesimo, ...