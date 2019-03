Juventus | Allegri ha sette giorni per migliorare la fase difensiva e la mentalità

Juventus - Benatia smaschera la pugnalata di Allegri : lo sfregio con Bonucci - perché è andato via : L'ex juventino Medhi Benatia lancia un siluro contro Massimiliano Allegri e spiega ai microfoni di Sky sport i motivi che l'hanno spinto a lasciare Torino per volare in Qatar, dove da gennaio indossa la maglia dell'Al-Duhail: "A dicembre ero in vacanza a Dubai. Ho parlato con mia moglie e miei figli

Juventus Allegri - il tecnico pronto a salutare : valuta l’anno sabbatico : Juventus, Allegri valuta il futuro – Ancora una settimana, o poco più, e forse si toglieranno i veli dal futuro di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano, sotto contratto con la Juventus fino al 2020, si gioca tutto o quasi nei prossimi giorni. La data cerchiata in rosso sul calendario è quella del 12 marzo, quella […] L'articolo Juventus Allegri, il tecnico pronto a salutare: valuta l’anno sabbatico proviene da Serie A News Calcio ...

Juventus - per il dopo Allegri il sogno è Guardiola! Zidane sempre in corsa : La Juventus studia il futuro e lo fa partendo dalla panchina. Ancora incerto il futuro di Massimiliano Allegri. E’ risaputo che allenatore e dirigenza si incontreranno dopo la partita di ritorno contro l’Atletico Madrid per capire il da farsi. La sensazione, però, è che non ci sono più i presupposti per continuare assieme. Forse il ciclo di Allegri sulla panchina bianconera è realmente finito. Motivo questo per il quale Agnelli e ...

Juventus e Massimiliano Allegri - un divorzio consensuale : ecco chi sarà il nuovo mister bianconero : Il contratto di Massimiliano Allegri con la Juve scade a giugno 2020, tuttavia appare sempre più difficile che si arrivi alla scadenza dell'accordo. Messo in banca il quinto scudetto di fila sulla panchina bianconera, Max è sempre più tentato dal chiedere ad Andrea Agnelli e Fabio Paratici di essere

Juventus - ipotesi Guardiola per il post Allegri : La stagione non è ancora conclusa, ed è evidente che il match più importante per la Juventus è quello che si disputerà settimana prossima contro l'Atletico Madrid, ottavo di finale di ritorno di Champions League. Dopo la batosta dell'andata, che ha visto gli spagnoli vincere in casa per 2-0, la squadra di Allegri dovrà fare una vera e propria impresa in casa, cercando di ribaltare il risultato e la qualificazione. Impresa difficile, ma non ...

Caos Juventus - Allegri minaccia le dimissioni : situazione delicatissima in vista dell’Atletico : E’ una situazione sempre più delicata in casa Juventus, nonostante il successo contro il Napoli che ha praticamente ipotecato la vittoria dello scudetto la stagione potrebbe risultare deludente, molto dipenderà dal ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Allegri chiamata ad una vera e propria impresa per ribaltare il 2-0 dell’Atletico Madrid, servirà sicuramente una squadra diversa per provare a ...

Calciomercato Juventus : Zidane - Deschamps e Klopp possibili sostituti di Allegri (RUMORS) : Il Calciomercato della Juventus vive di fiammate. Dopo i tanti nomi circolati per migliorare la rosa, ora è il momento del capitolo allenatore. Allegri sembra essere in bilico o così vorrebbero le ultime notizie sulle trattative bianconere. Dalla Spagna dicono che il tecnico livornese sia entrato nel mirino del Real Madrid; in Italia si scalda la pista Inter. Per la sostituzione si fanno i nomi di Zidane, Simeone, Conte, Klopp e ...

Juventus - Benatia spiega l’addio : “Via anche per Allegri” : Juventus, Benatia spiega l’addio – Non è certo un buon momento, quello attuale, per Massimiliano Allegri. Le ultime due settimane sono state forse le peggiori, più stressanti e probanti della sua avventura fin qui alla Juventus. Prima il ko incassato al Wanda Metropolitano, una sconfitta che ancora brucia e che, a detta dello stesso tecnico, […] L'articolo Juventus, Benatia spiega l’addio: “Via anche per ...

Juventus - l'ex Benatia : "Via perché con Allegri non giocavo. Non ero più felice" : ... 'Quando è tornato Bonucci, sono andato dal mister, che mi ha rassicurato dicendo di aver bisogno di me e che ero tra i centrali più forti al mondo. Poi le cose sono cambiate - ha proseguito l'ex ...

Juventus - terremoto in panchina : Allegri avrebbe minacciato le dimissioni : Che il clima fosse cambiato lo si era capito dalla mossa di Massimiliano Allegri di chiudere tutti i propri profili Social qualche giorno fa. Ma nessuno avrebbe mai pensato che la situazione tra l'allenatore della Juventus e la società fosse a questo punto. Infatti, secondo quanto scrive il Direttore del ''Corriere dello Sport'', Ivan Zazzaroni, Max Allegri stanco delle critiche continue da parte dei tifosi sarebbe arrivato a minacciare di ...

Benatia racconta l’addio alla Juventus : “Allegri mi ha detto una cosa - ma ha fatto l’opposto” : Medhi Benatia ha detto addio alla Juventus nel mese di gennaio al termine di una prima parte di stagione nella quale ha sofferto lo scarso utilizzo Medhi Benatia ha deciso di dire addio alla Juventus nel mese di gennaio. Il motivo della separazione dai bianconeri è stato chiaro sin da subito, il marocchino non riusciva a trovare spazio nello scacchiere di Allegri e proprio di questo ha parlato oggi ai microfoni di Skysport: “A dicembre ero ...

Dimissioni Allegri - il tecnico ad un passo dall’addio prima di Napoli-Juventus : Dimissioni Allegri – Il giorno dopo la vittoria del San Paolo è di quelli dolci per la Juventus. I bianconeri mettono la definitiva pietra tombale sul campionato, legittimano uno scudetto che quest’anno forse come non mai non è stato messo in discussione. Perfino nell’anno dei 102 punti di Conte il campionato era rimasto vivo almeno […] L'articolo Dimissioni Allegri, il tecnico ad un passo dall’addio prima di Napoli-Juventus proviene ...

Juventus - Paratici sul futuro di Allegri : E proprio a questa domanda ha risposto il direttore sportivo Fabio Paratici, intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita vinta 2-1 dalla Vecchia Signora in casa del Napoli: Dopo la ...