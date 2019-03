Isola dei famosi | Rita Pavone | Nessuna misericordia per Corona

Isola dei Famosi - Roby Facchinetti difende Riccardo Fogli : 'Vinci sempre - anche nella tempesta' : Roby Facchinetti difende l'amico e collega Riccardo Fogli dopo l'attacco subito all ' Il naufrago, infatti, è al centro di un caso scoppiato durante il reality. È stato informato di un presunto ...

Isola dei famosi - lo schifo su Riccardo Fogli : le parole struggenti dell'amico Dodi Battaglia : "Caro Riccardo, so che non leggerai queste mie parole, ma mi sorgono spontanee dal cuore". A scriverle è Dodi Battaglia, amico di Riccardo Fogli e suo compagno dei Pooh. Gli scrive dopo l'orrendo siparietto televisivo all'Isola dei famosi: Fabrizio Corona, in un video messaggio, gli ha detto che è c

Stefano De Martino contro l'Isola dei Famosi : 'Mi ha insegnato molto ma è stato un supplizio' : 'Mi ha insegnato molto ma è stato un supplizio', a intervenire sull' Isola dei Famosi , programma seguito in diretta da che particolarmente in quest'edizione non sta raccogliendo i risultati d'...

Isola dei Famosi 14 - Riccardo Fogli - la solidarietà di Roby Facchinetti : "Hai vinto tu nonostante l'atroce e incomprensibile attacco" : Riccardo Fogli, concorrente della quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi, sta ricevendo numerosi attestati di solidarietà dopo il video-messaggio di Fabrizio Corona che, purtroppo, ha dovuto vedere durante l'ultima puntata serale del reality show condotto da Alessia Marcuzzi, andata in onda ieri su Canale 5.Uno di questi è arrivato da uno dei suoi storici ex colleghi dei Pooh, Roby Facchinetti. ...

Gli ex Pooh sostengono Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi dopo l’intervento imbarazzante di Fabrizio Corona : Alcuni degli ex Pooh sostengono Riccardo Fogli all'Isola dei Famosi dopo l'inspiegabile annuncio del presunto tradimento di sua moglie Karin Trentini, avvenuto in diretta e in maniera piuttosto cruda da parte di Fabrizio Corona. Rimane un mistero il motivo per il quale Fabrizio Corona sia ancora chiamato a partecipare a svariate trasmissioni televisive, dal momento che non è né trasgressivo né interessante, per di più per umiliare un uomo ...

Isola dei Famosi - Jeremias abbandona il gioco e fa una promessa a Riccardo Fogli : Le parole spietate di Fabrizio Corona contro Riccardo Fogli e la moglie Karin Trentini hanno sollevato un vero e proprio polverone. Dopo la diretta di ieri sera dell 'Isola dei Famosi è scoppiato il ...

Isola dei Famosi - Alba Parietti contro Corona : 'Ho mal di stomaco - mi dissocio. La dignità viene prima del lavoro' : Il video realizzato ieri all' Isola dei Famos i, programma seguito in diretta da , da Fabrizio Corona all'indirizzo di Riccardo Fogli per avvisarlo del tradimento della moglie ha fatto molto discutere ...

Isola dei Famosi - Alda D'Eusanio contro Fabrizio Corona : 'Dovrebbe stare di più in galera' : Alda D'Eusanio si scaglia pesantemente contro Fabrizio Corona in occasione della sua ospitata all' Isola dei Famosi . Con le sue parole, il re dei paparazzi ha messo a dura prova emotiva Riccardo ...

Isola - Fabrizio Corona contro Riccardo Fogli : i commenti dei vip - da Belen a Dalla Chiesa : Tanti i personaggi dello spettacolo che hanno voluto dare un giudizio allo scontro andato in onda nella puntata in onda ieri...

Isola dei Famosi 2019 - Soleil piange per Jeremias : "Isla Bonita diversa senza di lui" : Soleil Sorgè, leader, per la terza volta, dell'Isola dei Famosi 2019, decide di godere dei privilegi dell'Isla Bonita con il 'nonno' Riccardo Fogli. La naufraga spera di recuperare il sorriso grazie al cantautore. L'addio dal gioco di Jeremias Rodriguez è una piaga ancora molto dura da superare.prosegui la letturaIsola dei Famosi 2019, Soleil piange per Jeremias: "Isla Bonita diversa senza di lui" pubblicato su Gossipblog.it 05 marzo 2019 ...

Isola dei famosi - Alda D'Eusanio contro Mediaset : l'attacco a Fabrizio Corona : “Questa è la cosa più disumana che abbia mai visto. In galera Corona ci doveva rimanere di più per imparare qualcosa”. Alda D’Eusanio in diretta all'Isola dei famosi commenta la scelta di mandare in onda un video messaggio di Corona che dava del vecchio e del cornuto a Riccardo Fogli. Un momento di

Isola dei famosi - Alda D'Eusanio contro Corona : "Disgustoso - passi più tempo in galera" : Ieri sera all’Isola dei famosi 2019 Fabrizio Corona non ha mostrato un minimo di sensibilità nei confronti di un provatissimo Riccardo Fogli, continuando a infierire pesantemente sul presunto tradimento della moglie Karin Trentini. Ecco perché Alda D’Eusanio, l’opinionista del reality di Canale 5, s

Isola dei Famosi 2019 - Fabrizio Corona- Riccardo Fogli : quanto siamo disposti ad accettare? Quando l’asticella della vergogna sprofonda sotto terra : “Nel momento in cui tu scegli di metterti in gioco in un reality, devi accettare tutto quello che viene pubblicato e se un giornale di gossip pubblica che tua moglie ti ha tradito per quattro anni, devi imparare ad accettarlo”. Parole di Fabrizio Corona, chiamato ieri sera all’Isola dei Famosi per raccontare a Riccardo Fogli di come la moglie lo tradisca con tal Celli e di come lui, cantante ormai vecchio, debba accettare la ...

Isola dei Famosi - imbarazzo per la vicenda Fogli : Alda D’Eusanio e Alba Parietti si dissociano : Alda D'Eusanio, Riccardo Fogli - Isola dei Famosi 2019 Quello andato in onda ieri sera all’Isola dei Famosi ai danni di Riccardo Fogli è stato uno dei momenti più beceri mai visti in quasi vent’anni di reality (e ne sono successe!). Il naufrago desideroso di conoscere il “bastardo” – parola sua – che aveva messo in giro la notizia del tradimento di sua moglie Karin Trentini è stato brutalmente ...