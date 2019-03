Isola dei Famosi | Alba Parietti contro Fabrizio Corona | “Ho mal di stomaco La volontà di

ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 marzo 2019) “Voglio e devo dirvi come mi sento. Per onesta’ intellettuale. Rimugino da due ore. Ho mal di. Mortificata, dispiaciuta“, inizia così un lungo post-sfogo su Instagram di: l’opinionista dell’deiha voluto commentare così il videomessaggio dia Riccardo Fogli nella puntata di lunedì sera. “Purtroppo, molto toccata, triste, ho già detto ciò che pensavo, in diretta, ma i contenuti del video di, mi hanno lasciato veramente l’amaro in bocca per ladi ferire una persona come Riccardo, che non lo merita, ma nessuno lo merita, già a terra, già ferito, già offeso dalla situazione complicata e delicata”, ha scritto laqualche ora dopo la fine della trasmissione.Visualizza questo post su InstagramVoglio e devo dirvi come mi sento.Per ...

MarioManca : E comunque un artista con la carriera di Fogli non si umilia così per due punticini di share in più. Vederlo in lac… - Agenzia_Ansa : #Mafia blitz dei Carabinieri a #Trapani, 25 arresti , anche due esponenti politici . Sgominata una cellula di… - MediasetTgcom24 : Belen Rodriguez prende posizione dopo il crudele video-messaggio inviato al cantante nella puntata di ieri de L'Iso… -