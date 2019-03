Isola dei Famosi 2019 | Fabrizio Corona parla a Riccardo Fogli | Ho le prove che tua

blogo

(Di martedì 5 marzo 2019)Tiene ancora banco il presunto tradimento di Karin Trentini ai danni di. Se una settimana fa il cantante ha lanciato un guanto di sfida nei confronti di chi ha lanciato lo scoop, è proprio quest'ultimo a farsi vivo per testimoniare la sua verità.Quel qualcuno èche tramite un video messaggio ha voluto confermare la sua verità, svelandosi agli occhi del cantante che lo ascolta con attenzione Sono io lo str***, sono io il pezzo di m***a (ormai in tanti me l'hanno detto). Fai il cantante da 70 anni, detto questo devi imparare che nel momento in cui ti metti in gioco in un reality devi accettare tutto quello che viene pubblicato. Se tua moglie ti tradisce da 4 anni e un giornale di informazione - anche se gossip - lo pubblica, devi imparare ad accettarlo.quindi raccoglie il guanto di sfida e per dimostrare che il tradimento c'è stato, prende ...

MarioManca : E comunque un artista con la carriera di Fogli non si umilia così per due punticini di share in più. Vederlo in lac… - davidemaggio : Aaron fa scoppiare il 'botte-gate' all'#Isola: Jeremias vuole far picchiare Luca a Milano - trash_italiano : SECONDO ME Temptation Island Vip ? Pechino Express ? Grande Fratello Vip 3 ? Isola dei Famosi ? Sanremo ? Speciale… -