Io sono Mia : trama - cast e anticipazioni. Quando inizia su Rai 1 : Io sono Mia: trama, cast e anticipazioni. Quando inizia su Rai 1 Anticipazioni e trama Io sono Mia su Rai 1 Dopo l’appuntamento di gennaio al cinema, Io sono Mia a breve andrà in onda su Rai 1. Il film biografico del 2019 diretto da Riccardo Donna ripercorre le tappe più importanti della vita privata e professionale della straordinaria cantante Mia Martini. Un viaggio commovente dagli albori, al successo fino alla depressione e i ...

Autonomia - una gola profonda dal Tesoro : non ci è arrivato nessun piano - Lega e M5S sono divisi : La Lega vuole accelerare i tempi sull'Autonomia ma in realtà il progetto caro a Matteo Salvini è in alto mare. Al ministero del Tesoro fanno sapere che non è pervenuto alcun piano, comprese le risorse finanziarie che servirebbero per attuarlo. Il Mef, rivelano alcune fonti al Messaggero, spiega che

Luke Perry è in gravi condizioni dopo l’ictus - Ian Ziering : “Non ci sono parole per raccontare la mia sofferenza” : “Non ci sono parole per raccontare la mia sofferenza. Preghiamo tutti perché ti riprenda al più presto“. L’ultimo messaggio su Instagram è quello dell’attore Ian Ziering, lo Steve della famosa serie ‘Beverly Hills 90210‘, che ha postato una vecchia foto abbracciato al 52enne Luke Perry. L’attore americano mercoledì scorso ha avuto un ictus nella sua casa nel distretto di Sherman Oaks a Los Angeles. Le ...

Autonomia - Zaia : "Non sono preoccupato da M5s - tema è in contratto di Governo" : Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i governatori delle regioni. 'Problemi con i 5 Stelle in ...

"Non sono una mamma no vax. Nessuno vuole impedire il ritorno di Matteo - guarito dalla leucemia - in classe" : "Alla fine di questa storia siamo tutti delle vittime e i bambini ci sono finiti in mezzo". Angela (nome di fantasia) non accetta la versione che i genitori di Matteo hanno dato ai giornali. Secondo quanto da loro raccontato, il figlio, 8 anni, non può tornare in classe: dopo aver sconfitto la leucemia, a impedire il suo ritorno a scuola sarebbero alcuni compagni no vax, che mettono a rischio la sua salute. In un'intervista rilasciata al ...

WWE – L’annuncio di Roman Reigns a RAW : “la leucemia è in remissione - sono tornato!” [VIDEO] : Roman Reigns ritorna sul ring di RAW per un importante annuncio: la leucemia è in remissione, il ‘Big Dog’ è pronto a tornare sul ring Nella puntata di RAW andata in onda nella tarda notte italiana era previsto un importante ritorno sul ring: quello di Roman Reigns. L’ariete dello Shield era stato costretto a restare lontano dal ring per diversi mesi, da quando lo scorso ottobre aveva annunciato a tutti i fan della WWE di ...

Edoardo Raspelli : 'Si sono mangiati la mia Melaverde' - : «Ho fatto dieci anni di cronaca nera. Mi piacciono le interviste, infatti a Melaverd e ho sempre cercato di fare il cronista provando a far emergere delle storie interessanti». D. Le sono mai ...

Mattarella premia alunni di 3a elementare/ Si sono vaccinati per la compagna malata : Sergio Mattarella ha deciso di premiare gli alunni della terza elementare dell'Istituto Giovanni Pascoli di Baone in provincia di Padova.

Roma - è guarito dalla leucemia ma non può andare a scuola : cinque bimbi non sono vaccinati : Dopo le chemioterapie durate dieci mesi e la paura di morire, un bimbo Romano di otto anni si trova oggi davanti ad un altro grande ostacolo: non poter tornare a scuola con i suoi compagni. Il bimbo è immunodepresso a causa della leucemia, ora in remissione, e non può dopo la chemio essere sottoposto a vaccinazioni. I medici dell’ospedale raccomandano che "la collettività frequentata dal paziente abbia effettuato le vaccinazioni previste" . ...

Autonomia - Stefani : ci sono i testi : 19.55 "I testi delle tre bozze d'intesa ci sono, li ho consegnati al CdM il 14 febbraio, quello che manca per giungere alla firma dell'intesa è un accordo su importanti nodi specifici che si sono generati tra i ministeri di Infrastrutture, Salute, Ambiente e Beni culturali su alcune richieste avanzate da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna". Lo afferma il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Erika Stefani. "Per questo si è ...

Stefani - ci sono testi su autonomia : ANSA, - ROMA, 22 FEB - "Il 14 Febbraio ho consegnato al CdM i testi delle tre bozze di intesa. I testi contengono il frutto di un lavoro serio, ponderato e pesato nei dettagli e fatto tra le regioni e ...