Incidente Porto Recanati | la moglie di Farah Mi vergogno di lui

Incidente mortale a Porto Recanati - famiglia distrutta : chi è il marocchino che guidava ubriaco e drogato - Ultime Notizie Flash : Era ubriaco e drogato il marocchino che ha provocato il terribile Incidente mortale tra sabato e domenica. I bimbi feriti sono in prognosi riservata

Incidente Porto Recanati - Salvini : 'Colpevole non doveva stare a spasso' | Sky TG24 | : Chiederò al ministro Bonafede tutta la documentazione, ribadisce Salvini in merito all'Incidente di Porto Recanati causato da un 34 enne con precedenti di spaccio . "Mi domando che cosa devi fare in ...

Incidente Porto Recanati - Salvini : "Colpa di uno str...o con reati di droga" : Il colpevole dell 'Incidente di Porto Recanati è uno "stronzo" con "reati legati alla droga". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini in conferenza stampa alla Camera. "Il nostro disegno di ...

Porto Recanati - marito e moglie muoiono in un Incidente : come stanno i due bambini rimasti feriti : La tragedia dopo una festa di Carnevale. Il conducente dell'auto che ha causato lo schianto è stato fermato per omicidio...

Incidente Porto Recanati - bimba cosciente : ANSA, - ANCONA, 4 MAR - E' cosciente e respira spontaneamente la bimba di 10 anni ricoverata in Rianimazione pediatrica ad Ancona dopo l'Incidente di ieri, provocato da un uomo originario del Marocco ...

Porto Recanati - mamma e papà uccisi nell’Incidente : la figlia di 10 anni è cosciente : Sta meglio la bambina di 10 anni, figlia di Gianluca Carotti, rimasto ucciso insieme alla compagna Elisa nell'incidente stradale di sabato notte a Porto Recanati mentre tornavano da una festa di Carnevale: è cosciente e respira spontaneamente. Stabili anche le condizioni dell'altro bimbo rimasto coinvolto nello scontro: ma la prognosi resta riservata.Continua a leggere

Incidente di Porto Recanati - sta meglio la bambina : Il padre è morto assieme alla sua compagna in un frontale sabato sera. Ferito anche il figlio della donna di 8 anni

Incidente a Porto Recanati - madre e padre morti - gravi i bambini : Mamma e papà morti, i loro due bambini ricoverati in gravi condizioni nel reparto di rianimazione pediatrica dell’azienda Ospedali Riuniti di Ancora. È il bilancio tragico dell’Incidente avvenuto sulla statale 16 a Porto Recanati, nelle Marche. Gianluca Carotti, 47 anni e Elisa Del Vicario, 40, tornavano da una festa di Carnevale insieme alla bimba di dieci anni, figlia dell’uomo, e al piccolo di 8, figlio di lei. Viaggiavano a bordo di una ...

Incidente Porto Recanati : morti genitori/ Figli gravi - Salvini 'assassino? Schifo' : Incidente mortale a Porto Recanati: due bimbi gravi, arrestato marocchino 34enne con precedenti per droga, il commento durissimo di Matteo Salvini.

Incidente frontale a Porto Recanati - morti padre e madre : marocchino arrestato : Gianluca ed Elisa stavano tornando da una festa di carnevale a pochi chilometri da casa. All'una di notte la SS16 a nelle Marche era semi deserta, sui sedili posteriori i bambini dormivano. All'...

Incidente frontale a Porto Recanati - morti padre e madre : marocchino arrestato - era ubriaco : Gianluca ed Elisa stavano tornando da una festa di carnevale a pochi chilometri da casa. All'una di notte la SS16 a Porto Recanati nelle Marche era semi deserta, sui sedili posteriori i...

Incidente frontale a Porto Recanati - morti papà e mamma : marocchino arrestato : Gianluca ed Elisa stavano tornando da una festa di carnevale a pochi chilometri da casa. All'una di notte la SS16 a nelle Marche era semi deserta, sui sedili posteriori i bambini dormivano. All'...

Porto Recanati - Incidente mortale : morte due persone/ Ecco chi è l'uomo arrestato : Un marocchino di 34 anni è stato arrestato dopo aver provocato un incidente a Porto Recanati in cui hanno perso la vita 2 persone: era già finito in manette

Marche - Incidente Porto Recanati : 2 morti : 10.31 Grave incidente stradale nella notte lungo la SS 16 nel territorio di Porto Recanati, in provincia di Macerata. Due persone, un uomo e una donna, sono morte e i loro due bambini sono rimasti feriti insieme ad altre 3 persone. Coinvolte 3 auto. Sul posto sono intervenuti polizia stradale,vigili del fuoco e operatori del 118. In corso i rilievi per chiarire le cause dell'incidente. Un cittadino marocchino che era alla guida di una delle 3 ...