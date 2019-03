ansa

(Di martedì 5 marzo 2019), 5 MAR - A 142 chilometri all'ora in una strada urbana dove c'è il limite dei 50 e statisticamente una di quelle, a, dove si verifica il maggior numero di incidenti stradali gravi. E' la ...

Telenord : Moto a 142 km/h in corso Europa, beccata dal telelaser: patente ritirata - sulsitodisimone : RT @LiguriaBT: Ansa #news #Liguria: In moto 142 km/h in corso Europa Genova - LiguriaBT : Ansa #news #Liguria: In moto 142 km/h in corso Europa Genova -