Il trono di spade | ecco il trailer della stagione finale

Il trailer de Il trono di Spade 8 è finalmente arrivato : A un mese e 9 giorni dal debutto in tv (nella notte tra il 14 e il 15 aprile), eccolo il trailer per Il Trono di Spade 8, la stagione conclusiva che dalle prime immagini sembra tesa come non mai. Un buio pieno di insidie e di sguardi nel silenzio si alterna al chiarore abbacinante di un inverno di ghiaccio che sembra mangiarsi tutto. Gli eroi e antieroi dei casati in lotta sembrano farsi piccoli o riempire i loro polmoni di un orgoglio che ...

Video trailer de Il trono di Spade 8 - l’epica guerra finale unisce gli Stark ma divide i Lannister? : Dopo mesi di attesa e svariati teaser, finalmente HBO ha reso noto il trailer de Il Trono di Spade 8. Tra i tanti contenuti inediti mostrati nel Video, ci sono momenti che riguardano l'epica battaglia finale, dalla preparazione allo schieramento (con tanto di draghi pronti a rispondere ai comandi di Daenerys). I fan hanno atteso questo momento per molto tempo, considerando l'alto livello di sicurezza a cui il cast è stato sottoposto - lo ...

Nuovo record nel sollevamento pesi : ‘La Montagna’ del trono di Spade alza 474kg! [VIDEO] : Hafthor Julius Bjornsson, meglio conosciuto come ‘La Montagna’ de ‘Il Trono di Spade’, ha stabilito il Nuovo record di sollevamento pesi alzando ben 474kg da terra nel The Arnold Strongman Classic Siamo abituati a vederlo nei panni di Sir Gregor Clegane, spietato servitore di Cercei Lannister nella serie tv ‘Il Trono di Spade’, ma l’attore Hafthor Julius Bjornsson è anche un importante sportivo. ...

Maratona Il trono di Spade su Sky Atlantic dal 3 marzo in attesa dell’ultima stagione : episodi e programmazione : Se siete nostalgici dell'universo creato da George R.R. Martin, torna Il Trono di Spade su Sky Atlantic. In attesa di vedere l'ottava e ultima stagione, il canale satellitare offre l'opportunità di riguardare gli episodi della serie, riproposti in un appuntamento speciale. Si parte domenica 3 marzo con Il Trono di Spade su Sky Atlantic. Dalle 11:20 viene riproposta la seconda stagione con tutti e dieci gli episodi, che vi terranno compagnia ...

Serie TV 2019 : tra i ritorni più attesi - Gomorra - Il trono di Spade e Big Little Lies : Per gli appassionati di Serie TV il 2019 si annuncia come un anno ghiotto di importanti ritorni e novità legate alle Serie più amate degli ultimi anni. Ecco un elenco delle principali Serie TV che riprenderanno nel corso dei prossimi mesi del 2019 con nuovi episodi e, in alcuni casi, nuovi personaggi, pronte a riprendere il racconto là dove si era interrotto. Game of Thrones 8, l'atto finale: chi siederà sul Trono di Spade? Inutile girarci ...

George R.R. Martin è già apparso ne Il trono di Spade : perché ha rifiutato di tornare nell’ultima stagione? : George R.R. Martin ha rifiutato un'offerta che avrebbe fatto gola a molti fan de Il Trono di Spade: apparire nell'ultima stagione della serie. Gli showrunners David Benioff e Dan Weiss l'avevano infatti invitato in Irlanda del Nord per partecipare alle riprese dei sei episodi conclusivi dello show HBO, ma il celebre autore della saga fantasy a quanto pare ha gentilmente rifiutato l'offerta. Il motivo? Lo scrittore sarebbe troppo impegnato a ...

Tanti poster de Il trono di Spade 8 con i personaggi dell’ultima stagione (foto) : chi regnerà su Westeros? : Il Trono di Spade 8 si avvicina e la HBO continua a stuzzicare i fan con nuovo materiale promozionale. Dopo il rilascio di diversi teaser con scene inedite dell'ottava stagione, qualche ora fa il network ha divulgato dei poster che ritraggono tutti i personaggi seduti sull'ambito Trono. Dalle foto pubblicate dal profilo social della HBO, i fan potranno notare che i protagonisti indossano dei nuovi costumi (o armature, come quella di Sansa già ...

George Martin in un cameo ne Il trono di spade? : George Martin , lo scrittore che ha partorito il mondo di Westeros e di Game of Thrones, avrebbe dovuto prendere parte all'ottava e ultima stagione di Il trono di spade , in arrivo su HBO il prossimo ...

È già febbre da Il trono di Spade 8 : La data di avvio della stagione che ci costringerà a salutare definitivamente protagonisti e scene epiche del Trono di Spade non è più così lontana e col suo avvicinarsi si moltiplicano rumors, iniziative, notizie di vario genere e interesse. L'ultimo weekend ne è stato particolarmente ricco. La novità più dolce è che, dopo il whisky a tema, stanno per arrivare gli Oreo dedicati a casate, popoli e ...

Il nuovo teaser de Il trono di Spade 8 durante gli Oscar 2019 con scene inedite della battaglia finale (video) : durante la notte degli Oscar, la HBO ha rilasciato un nuovissimo trailer in cui anticipa le serie tv che andranno in onda sul canale quest'anno, e non poteva mancare un teaser de Il Trono di Spade 8. Il video mostra scene inedite tratte presumibilmente dalla tanto anticipata battaglia finale. In una sequenza, Arya alza lo sguardo con stupore per vedere uno dei draghi di Daenerys che sorvolano il campo. La piccola Stark sembra più che pronta ...

Anche Sansa ne Il trono di Spade 8 avrà un’armatura? Sopuhie Turner sul look del suo personaggio : Sansa Stark si preparerà a combattere insieme ai suoi fratelli ne Il Trono di Spade 8. La signora di Grande Inverno, che in uno dei teaser dell'ottava stagione l'abbiamo vista accogliere freddamente Jon Snow e Daenerys, a quanto pare si unirà alla causa comune per respingere gli Estranei. Lo svela Sophie Turner a Entertainment Weekly, che spiega come questa sarà la prima volta che Sansa indosserà un'armatura. L'attrice però frenato gli ...

Come finisce Il trono di Spade? La risposta di Ibrahimovic è fantastica : “finirà con me sul trono” : Come finisce Il Trono di Spade? Se lo chiedono tutti i fan, ma Ibrahimovic sembra avere la risposta: l’ultimo a sedersi sul Trono sarà… lui! Il Trono di Spade è una delle serie più famose, viste e chiacchierate degli ultimi anni. L’attesissima ottava stagione, che andrà in onda nei prossimi mesi, sarà anche l’ultima, quella che scriverà la parola fine sulle vicende di Jon Snow, Daenerys Targaryen, Cersei Lannister e ...

Ibrahimovic : 'Il trono di spade - finirà con me sul trono' : Durante una serata dedicata alla franchigia di Los Angeles, il presentatore e comico di Fox Sport Rob Stone ha chiesto a Zlatan come finirà il trono di spade , l'attaccante ha colto l'occasione per ...

Il vero pilot de Il trono di Spade avrebbe distrutto la serie HBO - 4 differenze sostanziali con l’episodio originale : Il vero pilot de Il Trono di Spade non è mai andato in onda, e se la HBO ha preso questa decisione c'è un motivo. L'episodio originale avrebbe completamente distrutto la serie, e prova di ciò, online è stato divulgato un copione in cui si leggono ben quattro sostanziali differenze tra il pilot finale e quello inizialmente concepito. Gli showrunners David Benioff e D.B. Weiss non erano molto soddisfatti del risultato, perciò decisero di ...