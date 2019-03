Il segreto | Elsa contro Amancio | anticipazioni trama puntata martedì 5 marzo

Anticipazioni Il segreto trame spagnole : Elsa in fin di vita per colpa di Antolina : Sembra che la tormentata storia d'amore tra Elsa Laguna ed Isaac Guerrero continui ad incontrare tantissimi ostacoli. Dopo che Elsa ha scoperto che Antolina è stata l'amante di Jesus, e dopo che il carpentiere ha sposato l'algida bionda, le cose si faranno sempre più gravi: il padre di Elsa, Amancio, morirà in seguito ad una caduta a cavallo e la nuova protagonista sarà costretta a partire temporalmente da Puente Viejo per seppellire il padre ...

Il segreto Anticipazioni 5 marzo 2019 : Elsa scopre il complotto di Antolina : Elsa ha scoperto le lettere di Jesus per Antolina ed è ormai certa che la sua domestica abbia complottato contro di lei da sempre.

Il segreto anticipazioni : ELSA “cenerentola” - schiava di ANTOLINA. Perché? : ELSA Laguna (Alejandra Meco) non se la passerà tanto bene nei prossimi episodi italiani de Il Segreto: come abbiamo anticipato nei nostri precedenti post, la ragazza ruberà 500 pesetas a Matias (Ivan Montes) e Marcela (Paula Ballesteros) e, oltre a perdere la fiducia di Consuelo (Trinidad Iglesia), verrà cacciata dalla locanda e licenziata dalla scuola, dove era stata appena assunta come aiuto-maestra di Adela (Ruth Llopis). Le anticipazioni ...

Il segreto - trame : Elsa scompare nel nulla dopo il furto alla locanda : Nuovo spazio dedicato alle novità de Il Segreto, la telenovella scritta da Aurora Guerra, in programma dal lunedì al venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate in onda in Italia si soffermano su Elsa, interpretata da Alejandra Meco. L'ex fidanzata di Isaac, infatti, farà perdere le proprie tracce, destando la preoccupazione di Consuelo. Il Segreto: Elsa accusata di furto Elsa sarà la protagonista dei nuovi appuntamenti de Il ...

Anticipazione Il segreto : la scomparsa di Elsa - Consuelo preoccupata : Il Segreto anticipazioni: Elsa viene cacciata dalla locanda e poi scompare Le ultime anticipazioni de Il Segreto rivelano che, nel corso delle prossime puntate in onda su Canale 5, vedremo al centro dell’attenzione Elsa. La giovane Laguna si ritrova in una situazione molto spiacevole. Alla locanda sparisce una bella somma di denaro, messi da parte […] L'articolo Anticipazione Il Segreto: la scomparsa di Elsa, Consuelo preoccupata ...

Il segreto Anticipazioni 5 marzo 2019 : Elsa scopre il complotto di Antolina e Jesus : Elsa ha scoperto le lettere di Jesus per Antolina ed è ormai certa che la sua domestica abbia complottato contro di lei da sempre.

Il segreto Anticipazioni 4 marzo 2019 : Elsa cerca di smascherare Antolina : Elsa, pronta a liberarsi di Antolina, si intrufola nella sua stanza e scopre una lettera d'amore di Jesus all'ex ancella. Adela è invece costretta ad raccontare la verità a Carmelo.

Il segreto - anticipazioni puntate spagnole : un nuovo amore per Elsa : anticipazioni Il Segreto, puntate straniere: cosa nasconde Alvaro? Il triangolo amoroso composto da Antolina, Isaac e Elsa sta appassionando i telespettatori de Il Segreto da diverso tempo ormai. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che ci saranno clamorosi sviluppi. Presto arriverà un nuovo personaggio a sconvolgere gli equilibri di Puente Viejo: si tratta del dottor Alvaro Fernandez interpretato dall’attore italiano ...

Il segreto - trame : Elsa accetta di fare la serva di Antolina d'accordo con Isaac : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la telenovella scritta da Aurora Guerra, che ogni giorno appassiona milioni di telespettatori su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda nelle prossime settimane svelano che Elsa Laguna deciderà di tornare a Puente Viejo, accettando un particolare lavoro offerto da Isaac e Antolina. Il Segreto: la Laguna cacciata dalla locanda per furto Elsa, Isaac e Antolina saranno i protagonisti dei ...

Anticipazioni Il segreto : Elsa diventa la domestica del Guerrero e di Antolina : La popolare serie televisiva spagnola “Il Segreto”, nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, continua ad appassionare il pubblico con intrighi e colpi di scena. Le Anticipazioni relative agli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 tra qualche mese rivelano che Antolina accetterà su richiesta del marito Isaac Guerrero che Elsa Laguna condivida il loro stesso tetto, ma in cambio quest'ultima dovrà adeguarsi a determinate condizioni. In ...

Il segreto - anticipazioni iberiche : Isaac chiede a Elsa di non sposarsi : Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda ogni giorno su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate, trasmesse a marzo in Spagna, svelano che Isaac dimostrerà di essere molto geloso di Alvaro e Elsa. Maria, nel frattempo, accetterà di rimanere alla Casona, mentre Don Anselmo toglierà il saluto a Don Berengario. Il Segreto: Isaac geloso di Elsa e Alvaro Dagli spoiler de Il Segreto, si evince ...

Spoiler spagnoli Il segreto : il nuovo medico e la moglie di Isaac si alleano contro Elsa : Le avventure della telenovela spagnola “Il Segreto” continuano a stupire con numerosi colpi di scena. Nelle puntate iberiche attuali, la new entry Alvaro Fernandez ha incontrato in Segreto la diabolica Antolina. Il nuovo medico di Puente Viejo e la moglie di Isaac Guerrero hanno trovato un punto in comune, dato che entrambi si sono alleati per far allontanare Elsa Laguna dal paese. L’ex ancella consapevole della gelosia del marito nei confronti ...

Il segreto anticipazioni : ELSA torna a vivere con ISAAC e ANTOLINA : Grandi sviluppi nelle prossime puntate italiane de Il Segreto nel triangolo che vede protagonisti ELSA Laguna (Alejandra Meco), ISAAC Guerrero (Ibrahim Al Shami) e la perfida ANTOLINA (Maria Lima). Come abbiamo avuto modo di anticipare in precedenza ai nostri lettori, la Laguna verrà allontanata dalla locanda quando ruberà 500 pesetas a Matias (Ivan Montes) e Marcela (Paula Ballesteros) e accuserà Consuelo (Trinidad Iglesia) del furto. Dando uno ...

Trame spagnole Il segreto : Francisca caccia Fernando - Elsa accetta di sposare Alvaro : Appassionano sempre di più le Trame dello sceneggiato iberico “Il Segreto” prodotto da Boomerang TV e scritto da Aurora Guerra. Le anticipazioni degli episodi che i telespettatori spagnoli vedranno la settimana prossima, ci dicono che Francisca Montenegro dopo aver convinto la nipote Maria Castaneda a non trasferirsi a Cuba, obbligherà Fernando Mesia a lasciare la sua villa con l’aiuto di Prudencio Ortega. Elsa Laguna invece dopo aver riflettuto ...