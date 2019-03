Il Segreto anticipazioni | il ‘ritorno’ di Emilia e Alfonso

Il Segreto e Una Vita Anticipazioni 5 marzo : l'appuntamento serale su Rete 4 : Ansia per Julieta e Felipe, la prima viene scoperta da Fernando a frugare tra le sue cose, mentre l'Alvarez Hermoso ricevere misteriose minacce.

Anticipazioni Il Segreto trame spagnole : Elsa in fin di vita per colpa di Antolina : Sembra che la tormentata storia d'amore tra Elsa Laguna ed Isaac Guerrero continui ad incontrare tantissimi ostacoli. Dopo che Elsa ha scoperto che Antolina è stata l'amante di Jesus, e dopo che il carpentiere ha sposato l'algida bionda, le cose si faranno sempre più gravi: il padre di Elsa, Amancio, morirà in seguito ad una caduta a cavallo e la nuova protagonista sarà costretta a partire temporalmente da Puente Viejo per seppellire il padre ...

Il Segreto anticipazioni 5 marzo 2019 : Elsa scopre il complotto di Antolina : Elsa ha scoperto le lettere di Jesus per Antolina ed è ormai certa che la sua domestica abbia complottato contro di lei da sempre.

Il Segreto anticipazioni : ELSA “cenerentola” - schiava di ANTOLINA. Perché? : ELSA Laguna (Alejandra Meco) non se la passerà tanto bene nei prossimi episodi italiani de Il Segreto: come abbiamo anticipato nei nostri precedenti post, la ragazza ruberà 500 pesetas a Matias (Ivan Montes) e Marcela (Paula Ballesteros) e, oltre a perdere la fiducia di Consuelo (Trinidad Iglesia), verrà cacciata dalla locanda e licenziata dalla scuola, dove era stata appena assunta come aiuto-maestra di Adela (Ruth Llopis). Le anticipazioni ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 10 al 15 marzo 2019 : anticipazioni e trame telenovela Il SEGRETO da domenica 10 a venerdì 15 marzo 2019: Carmelo assume una nuova maestra al fine di aiutare Adela a riprendersi dallo sparo subito; la donna si oppone con forza all’assunzione dell’insegnante. Tiburcio non sopporta la lontananza da Dolores e così Gracia, con l’aiuto di don Anselmo e don Berengario, tenta invano di consolare il “suocero”. Isaac annulla il matrimonio con ...

Anticipazioni spagnole Il Segreto : Raimundo accetta di vendere delle tenute di Francisca : Nuovo appuntamento dedicato alle Anticipazioni sulla telenovela iberica “Il Segreto” nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Le puntate che il pubblico italiano avrà modo di vedere su Canale 5 tra qualche mese, si concentreranno sulla misteriosa sparizione di Emilia Ulloa e Alfonso Castaneda, dato che i loro familiari si preoccuperanno per non aver ricevuto nessuna loro notizia da quando sono fuggiti da Puente Viejo. Raimundo Ulloa dopo ...

Il Segreto anticipazioni : EMILIA e ALFONSO - RAIMUNDO pagherà il riscatto! : La trama de Il Segreto legata al rapimento di EMILIA Ulloa (Sandra Cervera) e ALFONSO Castañeda (Fernando Coronado) terrà banco per diversi mesi e tutto avrà inizio quando Maria (Loreto Mauleòn), ormai abbandonata dal marito Gonzalo Castro (Jordi Coll), dirà a Fernando Mesia (Carlos Serrano) di non voler prendere in considerazione l’idea di perdonarlo per tutto ciò che le ha fatto negli anni finché non avrà ritrovato i suoi genitori. Dando ...

Il Segreto anticipazioni 4 marzo 2019 : Elsa cerca di smascherare Antolina : Elsa, pronta a liberarsi di Antolina, si intrufola nella sua stanza e scopre una lettera d'amore di Jesus all'ex ancella. Adela è invece costretta ad raccontare la verità a Carmelo.

IL Segreto - anticipazioni puntata di lunedì 4 e martedì 5 marzo 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 4 e martedì 5 marzo 2019 (pomeriggio): Carmelo domanda ad Adela la causa del suo improvviso cambiamento dopo il rientro a casa… Elsa, grazie anche all’aiuto di Consuelo, fruga nei cassetti di Antolina e trova una lettera scritta da suo fratello Jesus ad Antolina… Nella lettera di Jesus, è risulta fin troppo chiaro il complotto organizzato da lui e Antolina per uccidere Elsa ed ...

Il Segreto anticipazioni : Marta Tomasa - interprete di Fe Perez - lascia la soap : Marta Tomasa è Fe Perez in Il Segreto Tempo di addii a Il Segreto. Marta Tomasa, storica interprete di Fe Perez, ha lasciato la fortunata telenovela spagnola per dedicarsi a nuovi impegni lavorativi. Curiosando tra le trame in onda in Italia nei prossimi mesi, si scopre che il suo personaggio sarà tormentato da una sua vecchia conoscenza, un tale Faustino, aguzzino del bordello in cui la Perez è stata costretta a lavorare prima di tornare a ...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : un nuovo amore per Elsa : anticipazioni Il Segreto, puntate straniere: cosa nasconde Alvaro? Il triangolo amoroso composto da Antolina, Isaac e Elsa sta appassionando i telespettatori de Il Segreto da diverso tempo ormai. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che ci saranno clamorosi sviluppi. Presto arriverà un nuovo personaggio a sconvolgere gli equilibri di Puente Viejo: si tratta del dottor Alvaro Fernandez interpretato dall’attore italiano ...

Anticipazioni spagnole Il Segreto : Isaac propone ad Antolina di convolare a nozze : Le vicende dei protagonisti della longeva soap opera spagnola, ideata da Aurora Guerra, 'Il Segreto, continuano a stupire i telespettatori con nuovi intrighi e colpi di scena. Gli spoiler delle puntate spagnole in onda dall'11 al 17 marzo svelano che Isaac sarà costretto a prendere una decisione definitiva. L'uomo capirà che dovrà lasciare il paese, ma avrà intenzione di esporre delle rivelazioni importanti, che potranno causare dei cambiamenti ...