IL SEGRETO | anticipazioni e trame puntate dal 10 al 15 marzo 2019

Anticipazioni spagnole Il SEGRETO : Raimundo accetta di vendere delle tenute di Francisca : Nuovo appuntamento dedicato alle Anticipazioni sulla telenovela iberica “Il Segreto” nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Le puntate che il pubblico italiano avrà modo di vedere su Canale 5 tra qualche mese, si concentreranno sulla misteriosa sparizione di Emilia Ulloa e Alfonso Castaneda, dato che i loro familiari si preoccuperanno per non aver ricevuto nessuna loro notizia da quando sono fuggiti da Puente Viejo. Raimundo Ulloa dopo ...

Il SEGRETO anticipazioni : EMILIA e ALFONSO - RAIMUNDO pagherà il riscatto! : La trama de Il Segreto legata al rapimento di EMILIA Ulloa (Sandra Cervera) e ALFONSO Castañeda (Fernando Coronado) terrà banco per diversi mesi e tutto avrà inizio quando Maria (Loreto Mauleòn), ormai abbandonata dal marito Gonzalo Castro (Jordi Coll), dirà a Fernando Mesia (Carlos Serrano) di non voler prendere in considerazione l’idea di perdonarlo per tutto ciò che le ha fatto negli anni finché non avrà ritrovato i suoi genitori. Dando ...

Il SEGRETO anticipazioni 5 marzo 2019 : Elsa scopre il complotto di Antolina e Jesus : Elsa ha scoperto le lettere di Jesus per Antolina ed è ormai certa che la sua domestica abbia complottato contro di lei da sempre.

Il SEGRETO anticipazioni 4 marzo 2019 : Elsa cerca di smascherare Antolina : Elsa, pronta a liberarsi di Antolina, si intrufola nella sua stanza e scopre una lettera d'amore di Jesus all'ex ancella. Adela è invece costretta ad raccontare la verità a Carmelo.

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di lunedì 4 e martedì 5 marzo 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 4 e martedì 5 marzo 2019 (pomeriggio): Carmelo domanda ad Adela la causa del suo improvviso cambiamento dopo il rientro a casa… Elsa, grazie anche all’aiuto di Consuelo, fruga nei cassetti di Antolina e trova una lettera scritta da suo fratello Jesus ad Antolina… Nella lettera di Jesus, è risulta fin troppo chiaro il complotto organizzato da lui e Antolina per uccidere Elsa ed ...

Il SEGRETO anticipazioni : Marta Tomasa - interprete di Fe Perez - lascia la soap : Marta Tomasa è Fe Perez in Il Segreto Tempo di addii a Il Segreto. Marta Tomasa, storica interprete di Fe Perez, ha lasciato la fortunata telenovela spagnola per dedicarsi a nuovi impegni lavorativi. Curiosando tra le trame in onda in Italia nei prossimi mesi, si scopre che il suo personaggio sarà tormentato da una sua vecchia conoscenza, un tale Faustino, aguzzino del bordello in cui la Perez è stata costretta a lavorare prima di tornare a ...

Il SEGRETO - anticipazioni puntate spagnole : un nuovo amore per Elsa : anticipazioni Il Segreto, puntate straniere: cosa nasconde Alvaro? Il triangolo amoroso composto da Antolina, Isaac e Elsa sta appassionando i telespettatori de Il Segreto da diverso tempo ormai. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che ci saranno clamorosi sviluppi. Presto arriverà un nuovo personaggio a sconvolgere gli equilibri di Puente Viejo: si tratta del dottor Alvaro Fernandez interpretato dall’attore italiano ...

Anticipazioni spagnole Il SEGRETO : Isaac propone ad Antolina di convolare a nozze : Le vicende dei protagonisti della longeva soap opera spagnola, ideata da Aurora Guerra, 'Il Segreto, continuano a stupire i telespettatori con nuovi intrighi e colpi di scena. Gli spoiler delle puntate spagnole in onda dall'11 al 17 marzo svelano che Isaac sarà costretto a prendere una decisione definitiva. L'uomo capirà che dovrà lasciare il paese, ma avrà intenzione di esporre delle rivelazioni importanti, che potranno causare dei cambiamenti ...

Il SEGRETO anticipazioni Spagnole : Fe lascia la soap per sempre : La caparbia Fe Perez lascia Puente Viejo per l'America. L'attrice Marta Tomasa saluta i suoi colleghi in un commovente video postato su instagram.

Il SEGRETO anticipazioni 3 marzo 2019 : Fernando ha crisi sempre più frequenti : La verità sul coinvolgimento di Fernando nel rapimento di Francisca e Raimundo sta per venire a galla e, il Mesia, in ansia, ha crisi sempre più frequenti.

Anticipazioni Il SEGRETO : Elsa diventa la domestica del Guerrero e di Antolina : La popolare serie televisiva spagnola “Il Segreto”, nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, continua ad appassionare il pubblico con intrighi e colpi di scena. Le Anticipazioni relative agli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 tra qualche mese rivelano che Antolina accetterà su richiesta del marito Isaac Guerrero che Elsa Laguna condivida il loro stesso tetto, ma in cambio quest'ultima dovrà adeguarsi a determinate condizioni. In ...

Il SEGRETO - anticipazioni iberiche : Isaac chiede a Elsa di non sposarsi : Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda ogni giorno su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate, trasmesse a marzo in Spagna, svelano che Isaac dimostrerà di essere molto geloso di Alvaro e Elsa. Maria, nel frattempo, accetterà di rimanere alla Casona, mentre Don Anselmo toglierà il saluto a Don Berengario. Il Segreto: Isaac geloso di Elsa e Alvaro Dagli spoiler de Il Segreto, si evince ...

Il SEGRETO - Isaac rifiuta per sempre Antolina : anticipazioni trame dal 3 all’8 marzo : Proseguono anche questa settimana le trame, gli intrighi e le vicende narrate ne Il segreto, la soap opera spagnola più longeva d’Italia. Come sempre, gli episodi vanno in onda ogni giorno dalle 16.30 in poi su Canale 5 tranne che al sabato, di pausa, e alla domenica, quando l’appuntamento è doppio e inizia leggermente prima, alle 16.20. Di seguito le anticipazioni. GLI EPISODI DELLA SCORSA SETTIMANA: Antolina prosegue con il suo ...