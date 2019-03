Il nome di God of War venne estratto da un cappello

eurogamer

(Di martedì 5 marzo 2019) God of War avrebbe potuto avere unmolto diverso da quello con cui lo conosciamo e appreziamo. Come riporta Dualshockers infatti, il titolo della celebre sagascelto a sorte, estraendolo da unA svelare questo peculiare retroscena è il director dei primi capitoli della serie, David Jaffe, in occasione di una chiacchierata su Twitter con l'attuale director del gioco Cory Barlog.Tra i possibili titoli alternativi di God of War troviamo, Dark Odyssey e At the Hands of the Gods, riporta Jaffe. "Non riuscivamo a metterci d'accordo, quindi li abbiamo messi in une abbiamoa sorte, dopo aver concordato che qualsiasi titolo sarebbe capitato, lo avremmo usato. Grazie a Zeus, uscì God of War!".Leggi altro...

