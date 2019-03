Il mistero del luminare dell' ematologia che ha scelto di morire

Il Nome della Rosa - Seconda Puntata : Il mistero dei Puntini sul Corpo! : Il Nome della Rosa, trama Seconda Puntata: Guglielmo inizia ad indagare sulle morti sospette. La biblioteca del convento diventa luogo dei misteri ma è impossibile accedervi. Adso ammaliato da una ragazza occitana. Anna trama la sua vendetta. L’appassionante e misteriosa serie “Il Nome della Rosa” in onda su Rai1 giunge alla Seconda Puntata. La morte misteriosa di alcuni frati rende l’aria al convento molto pesante. Ogni angolo buio e nascosto ...

Ötzi e il mistero del tempo va in Canada all’ ICFF Youth 2019 : Ötzi e il mistero del tempo di Gabriele Pignotta sbarca in Canada all'Italian Contemporary Film Festival 2019. Dopo aver vinto il Giffoni Film Festival, Ötzi e il mistero del tempo sarà in scena in Canada all’ ICFF Youth 2019 dall’8 al 13 aprile 2019. Altra grande soddisfazione per il fantasy ...

Nozze segrete per Gabriel Garko? mistero sul nome della donna : Di recente, il settimanale Spy ha sorpreso Gabriel Garko in compagnia di un amico di lunga data, Gabriele Rossi . I due sfoggiano look perfetti, da sex symbol consapevoli del loro fascino sul pubblico ...

F1 - mistero in casa Ferrari : cambia la denominazione della scuderia di Maranello : Analizzando la entry list aggiornata pubblicata dalla FIA, si nota come la Ferrari abbia modificato la propria denominazione ufficiale Colpo di scena in casa Ferrari a pochi giorni dall’avvio del nuovo Mondiale di Formula 1, la entry list aggiornata dalla FIA ha svelato un cambio di denominazione del team di Maranello. AFP/LaPresse Niente più ‘Mission Winnow‘ nel title name della scuderia, che torna ad essere ...

"The Vanishing - Il mistero del faro" - thriller con Gerard Butler : 'The Vanishing' è un thriller psicologico ispirato alla misteriosa sparizione di tre guardiani del faro avvenuta nel 1900 alle isole Flannan, al largo della Scozia. Nella finzione cinematografica i ...

Il 'non mistero' della balena trovata morta non nel cuore della foresta amazzonica - ma sulla costa : Negli ultimi giorni le prime pagina delle maggiori testate giornalistiche nazionali e internazionali stanno battendo una notizia a dir poco sconvolgente: una balena è stata trovata spiaggiata nel cuore dell'Amazzonia. Lo spiaggiamento non è avvenuto nella foresta Una notizia del genere non passa inosservata e in poche ore è diventata estremamente virale, inondando le bacheche dei principali social network. E le speculazioni sull'avvenimento sono ...

Il mistero dell'universo. Savaglio - astrofisica - : 'La ricerca dovrebbe essere espressione dell'anima' : Succede che si faccia ricerca per commissione, ad esempio di una rivista, per la redazione di un articolo, e non per amore della ricerca? Questo è uno dei più grossi nei della scienza, è come vendere ...

Il fascino e il mistero delle acque di Milano secondo Michele Serra : Il rapporto tra la città di Milano e le sue acque è lungo e complesso, a tratti poetico, a tratti estremamente pragmatico. E le proposte di riapertura dei Navigli cittadini, che si susseguono di anno in anno insieme con le più disparate evoluzioni sul piano tecnico e politico, non sono altro che un ennesimo capitolo di questa storia semplicemente infinita. Che non si ferma alla superficie, ma anzi scava nel profondo, in senso ...

Lisa Sheridan è morta : causa morte nel mistero. La vita privata dell’attrice : Lisa Sheridan è morta: causa morte nel mistero. La vita privata dell’attrice Deceduta lunedì 25 febbraio 2019 nella sua casa di New Orleans l’attrice statunitense Lisa Sheridan. Nata il 5 dicembre del 1974 a Macon in Georgia (USA) l’attrice è morta in circostanze ancora da chiarire. La famiglia ha fatto sapere che è da escludere l’ipotesi del suicidio. Lisa Sheridan, una lunga carriera fatta di tanta tv Tra le ...

Il mistero della morte di Alessio Vinci in un messaggio sul pc : “Aiutateci a decifrarlo” : Nella puntata di "Chi l'ha visto?" in onda su Rai 3 svelati nuovi retroscena sul giallo di Alessio Vinci, il 18enne di Ventimiglia morto "suicida" a Parigi. Le lettere "ETP" anche scritte con l'accendino sul fondo della sua scrivania.Continua a leggere

Megattera spiaggiata lungo il Rio delle Amazzoni : è mistero : Una Megattera spiaggiata è stata trovata lungo il Rio delle Amazzoni in Brasile. I ricercatori dell'Ufficio amministrativo regionale dell'Ambiente sono intervenuti sul posto per indagare sull'insolito ritrovamento. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di una balena giovane, che si era appena distaccata dalla madre. È la prima volta che viene trovata una balena spiaggiata in questa regione.