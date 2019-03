Il ministero dell' Economia cerca consulenti con esperienza di 5 anni disposti a lavorare

Manovra - il ministero dell'Economia : nel 2021 italiani più ricchi di oltre 1.600 euro : 'Solo in misura marginale' questi miglioramenti saranno dovuti all'andamento previsto dell'Economia, mentre deriveranno dalle 'nuove misure di politica economica, ed in particolare dal Reddito di ...

Rimpasto di governo - il piano di Luigi Di Maio per prendersi il ministero dell'Economia : Sembra proprio che per l’attuale ministro dell’Economia Giovanni Tria il tempo a disposizione sia contato. Come riporta Il fatto quotidiano, la Lega e il Movimento 5 stelle avrebbero già intrapreso i negoziati per sostituirlo dopo l’appuntamento di maggio con le elezioni Europee. L’esito del rimpast

Quel ponte fa paura - Giannarelli - M5s - scrive al ministero delle infrastrutture : Massa - Dopo l'intervento fatto in aula durante il Consiglio regionale di martedì scorso il presidente del gruppo del Movimento 5 Stelle in Toscana, Giacomo Giannarelli, torna a parlare del viadotto ...

Ogni sei mesi un ergastolano torna libero. I dati choc del ministero della Giustizia : Roma, 26 febbraio 2019 - Anche l' ergastolo , la decisione più estrema che un tribunale possa prendere, nel nostro Paese non è in realtà sinonimo di carcere a vita. E i numeri lo confermano. Secondo ...

Modena - “neonato disabile per vaccino” : il Tar impone al ministero della Salute risarcimento per “danni da esavalente” : Quasi mezzo milione di euro di indennizzo per “danni dovuti al vaccino esavalente”. È quanto ha deciso una sentenza del Tar dell’Emilia Romagna che il 20 febbraio ha condannato, per la seconda volta, il ministero della Salute a risarcire due coniugi modenesi e il loro figlio, secondo il tribunale reso disabile nel 2004 proprio dalla terapia di immunizzazione. Il dicastero di Via Ribotta a Roma dovrà versare una seconda tranche ...

Bimbo disabile a causa del vaccino obbligatorio : ministero della Salute condannato a risarcire : I Tar ha imposto al Ministero della Salute di versare un risarcimento di 500mila euro a una famiglia modenese il cui figlio ha contratto una patologia irreversibile in seguito alla vaccinazione, avvenuta nel 2004.Continua a leggere

Il ministero dei Beni culturali cancella i 25 milioni destinati al museo dell'Ebraismo di Ferrara : I fondi avrebbero permesso di completare il progetto. Il sindaco Tagliani e l'assessore Mezzetti: "Decisione che penalizza la città e l'intero Paese"

Da una settimana il sito del ministero dell’Ambiente è offline : screenshot della pagina web del ministero dell’ambiente a seguito dell’attacco di Anonymous Italia (fonte: Anonymous Italia) A una settimana dalla rivendicazione, il 21 febbraio scorso, di un attacco da parte del collettivo di hacktivisti di Anonymous, il sito del ministero dell’Ambiente è ancora inaccessibile. E questo nonostante gli attivisti abbiano dichiarato di aver lasciato i file di ripristino. Giovedì scorso Anonymous Italia ...

Un mental coach al ministero della Salute. «Non è una novità - Anche Bush e Clinton hanno chiesto il nostro aiuto» : Ma lei non ha competenze scientifiche visto che il mental coaching , a differenza della psicologia, non è una scienza e forse non lo sarà mai. «Proprio questo mi dà un grande vantaggio: prima di ...

Rinnovato il Protocollo d’Intesa nazionale tra ministero dell’Interno e Democrazia nelle Regole : Bacosi (Democrazia nelle Regole): «Formiamo i giovani affinché diventino protagonisti attivi per la società del futuro L’Associazione ha incontrato oltre un milione di studenti in tutta Italia, grazie alla collaborazione delle Prefetture Il Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi e l’Avvocato dello Stato, Giulio Bacosi, fondatore di Democrazia nelle Regole (DnR), hanno sottoscritto al Viminale il rinnovo del ...

A oltre 24 ore dall'intrusione di Anonymous - il sito del ministero dell'Ambiente è ancora irraggiungibile : A più di ventiquattr'ore dalla scoperta dell'intrusione di Anonymous, il sito Internet del ministero dell'Ambiente non è ancora raggiungibile. Reso offline dagli stessi tecnici dell'istituzione, pochi minuti dopo che gli hacker hanno rivendicato l'attacco su Twitter, il sistema informatico non ha funzionato per tutta la notte. Contattato da Agi, il ministero ha confermato che i servizi interni utilizzati dai dipendenti (archivio dei documenti, ...

Anonymous contro il ministero dell’Ambiente : in rete dati sul Tap : screenshot della pagina web del ministero dell’ambiente a seguito dell’attacco di Anonymous Italia (fonte: Anonymous Italia) Gli attivisti del gruppo di hacking Anonymous Italia hanno rivendicato di aver sferrato il quarto attacco della campagna denominata Operation Green Rights, colpendo il ministero dell’Ambiente. Gli hacker sarebbero riusciti a trafugare documenti legati ai progetti dell’aeroporto di Firenze e del gasdotto ...

Attacco hacker di Anonymous al ministero dell'Ambiente - pubblicati documenti riservati : Gli hacker italiani di Anonymous hanno rivendicato sul proprio blog e su Twitter l'accesso abusivo ai sistemi informatici del ministero dell'Ambiente, dai quali avrebbero sottratto una vasta collezione di documenti riservati. Tra questi anche valutazioni d'impatto e relazioni tecniche relative all'Aeroporto di Firenze e alla costruzione del gasdotto trans-adriatico (Tap). Tramite degli screenshot, i criminali informatici rivendicano anche ...