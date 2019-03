Il fondo per l' innovazione? Si occupi anche di innovazione culturale

huffingtonpost

(Di martedì 5 marzo 2019) Unda un miliardo, ma i più ottimisti prevedono che si arriverà a due miliardi attraverso gli sgravi fiscali. Luigi Di Maio ha presentato ilNazionalea Torino, alla presenza di Casaleggio e del sindaco Appendino.Ildovrebbe, stando almeno alle parole del ministro, diventare "strategico per il futuro dell'Italia e per aiutare davvero i giovani a restare qui da noi". Non solo, ma ildovrebbe permettere all'italiana di fare il grande salto: "da tema di nicchia va portata al centro delle politiche industriali".La cornice a 5 stelle nella quale è stato presentato faràpensare alla ormai imminente campagna elettorale per le elezioni europee, ma sull'iniziativa di istituire unper l'è difficile essere in disaccordo. Almeno non a priori, visto il panorama delle start-up in Italia. Si ...

Mov5Stelle : +++ Anche @Linkiesta premia il nostro lavoro +++ 'Bravo, Di Maio. Lo diciamo senza un se ne un ma, stavolta. Lo di… - MarioManca : Penso che stasera l'#isola abbia toccato il punto più basso di questa stagione. L'ennesima vetrinetta per Corona ch… - M5S_Baroni : Non deve più accadere che i giovani debbano andare all’estero. Il nuovo fondo per l'innovazione mette a disposizion… -