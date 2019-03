Il CEO di THQ Nordic si scusa ufficialmente per il disastroso AMA tenuto sul sito 8chan

eurogamer

(Di martedì 5 marzo 2019) La scorsa settimana THQGmbH Vienna è stata al centro di una polemica riguardante un AMAsi sul noto. per chi non lo sapesse, ilnon ha una buona reputazione e sono in molti ad affermare che al suo interno circolino contenuti legati al razzismo ed alla pornografia infantile. Per questo motivo il CEO del gruppo THQ, Lars Wingefors ha pubblicato una lettera di scuse.Di seguito potete trovare tale lettera, riportata da VG247:"Ho pubblicato questa lettera per offrire le mie più sincere scuse per il comportamento avuto da THQGmbH Vienna lo scorso 26 febbraio (ovvero l'aver interagito con). Come co-fondatore e CEO del gruppo THQAB, mi prendo tutta la responsabilità per tutte le azioni di THQGmbH. Ho passato gli ultimi giorni nel condurre un'investigazione interna sul problema. Prendo la questione molto seriamente e ...

