Hillary Clinton ha detto che non si candiderà alle primarie del Partito Democratico per

Hillary Clinton non si candiderà alle elezioni presidenziali del 2020 : Hillary Clinton parla ad un evento in Alabama (foto: Nicole Craine/Bloomberg via Getty Images) Hillary Clinton non ci riproverà. L’ex First Lady, segretario di stato durante la prima amministrazione Obama e candidata democratica alle presidenziali del 2016, ha annunciato in un’intervista al programma News12 che non correrà di nuovo. Clinton non aveva mai escluso la possibilità di ricandidarsi. Gli osservatori pensavano che ...