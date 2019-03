Guaidò torna a Caracas | Gli Usa | guai a chi lo tocca

Guaidó sfida Maduro e torna in Venezuela : “Lottiamo in piazza” : Il capo dell’opposizione torna in patria e non fa niente per nasconderlo. Juan Guaidó lancia una nuova sfida a Nicolas Maduro e tenta un’altra spallata: «Sabato tutti in piazza, non ci riposeremo nemmeno un secondo», grida alla folla di Caracas che lo accoglie come un eroe dopo un mini esilio di dieci giorni. ...

