Guaidó sfida Maduro e torna in Venezuela | Lottiamo in piazza

Guaidò torna in Venezuela e rilancia la sfida a Maduro : 'Anche i militari si uniscano' : Il presidente dell'Assemblea nazionale Venezuela na e presidente ad interim, Juan Guaidò , ha confermato il suo ritorno oggi in Venezuela e avvertito che 'se il regime tenta di sequestrarmi, sarà uno ...

Crisi in Venezuela - Guaidò sfida Maduro su aiuti umanitari : 300 mila venezuelani rischiano la morte : L'autoproclamato presidente ad interim del Venezuela , Juan Guaidò , riconosciuto da una quarantina di Paesi, sta provando a organizzare l'arrivo di aiuti umanitari internazionali, sfida ndo il capo dello Stato Nicolas Maduro che li considera il preludio a un intervento militare o comunque un modo per metterlo definitivamente con le spalle al muro. A Caracas, il Parlamento, unica istituzione Venezuela na controllata dall'opposizione e presieduta da ...

In Venezuela la sfida della due piazze. Guaidò : “Mostriamo la forza in modo pacifico” : sfida tra piazze in Venezuela, in un’occasione simbolica come il 20esimo anniversario della rivoluzione bolivariana di Hugo Chavez, la cui presidenza ebbe inizio il 2 febbraio del 1999. Oggi sono in programma manifestazioni sia dell’opposizione, guidata dall’autoproclamato presidente Juan Guaidò, che dei sostenitori di Nicolas Maduro. Occhi puntati...