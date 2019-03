Guaidó sfida Maduro e torna in Venezuela : “Lottiamo in piazza” : Il capo dell’opposizione torna in patria e non fa niente per nasconderlo. Juan Guaidó lancia una nuova sfida a Nicolas Maduro e tenta un’altra spallata: «Sabato tutti in piazza, non ci riposeremo nemmeno un secondo», grida alla folla di Caracas che lo accoglie come un eroe dopo un mini esilio di dieci giorni. ...

VENEZUELA - INGRESSO NEGATO A EURODEPUTATI PPE/ Sfida Maduro-Guaidò su aiuti umanitari : VENEZUELA, delegazione di 5 parlamentari del PPE respinta dal governo Maduro all'aeroporto di Caracas. Guaidò Sfida il presidente su aiuti umanitari.

Crisi in Venezuela - Guaidò sfida Maduro su aiuti umanitari : 300 mila venezuelani rischiano la morte : L'autoproclamato presidente ad interim del Venezuela, Juan Guaidò, riconosciuto da una quarantina di Paesi, sta provando a organizzare l'arrivo di aiuti umanitari internazionali, sfidando il capo dello Stato Nicolas Maduro che li considera il preludio a un intervento militare o comunque un modo per metterlo definitivamente con le spalle al muro. A Caracas, il Parlamento, unica istituzione Venezuelana controllata dall'opposizione e presieduta da ...

In Venezuela la sfida della due piazze. Guaidò : “Mostriamo la forza in modo pacifico” : sfida tra piazze in Venezuela, in un’occasione simbolica come il 20esimo anniversario della rivoluzione bolivariana di Hugo Chavez, la cui presidenza ebbe inizio il 2 febbraio del 1999. Oggi sono in programma manifestazioni sia dell’opposizione, guidata dall’autoproclamato presidente Juan Guaidò, che dei sostenitori di Nicolas Maduro. Occhi puntati...

