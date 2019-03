lastampa

(Di martedì 5 marzo 2019) Il capo dell’opposizionein patria e non fa niente per nasconderlo. Juanlancia una nuovaa Nicolase tenta un’altra spallata: «Sabato tutti in piazza, non ci riposeremo nemmeno un secondo», grida alla folla di Caracas che lo accoglie come un eroe dopo un mini esilio di dieci giorni. ...

Corriere : Guaidó torna a Caracas e sfida Maduro (e l’arresto)Gli Usa: «Non toccatelo» - AdrMontanaro : Guaidó sfida Maduro e torna in Venezuela: “Lottiamo in piazza” - 2014saltamontes : Guaidó torna in Venezuela e sfida Maduro: ora rischia l’arresto. Gli Usa: «Non lo toccate o reagiremo» -