Gruppo FCA - Tavares-Manley | quel botta e risposta sullalleanza con PSA

(Di martedì 5 marzo 2019) PSA chiama, FCA risponde (ma senza sbilanciarsi). Niente uscite in pubblico qui a Ginevra, solo uno scambio di reciproche aperture a mezzo stampa, per il momento, con Carlosche incontrando i giornalisti ha alluso a nuovi orizzonti dopo il risanamento del business della Opel (tornata agli utili dopo venti anni) e Mikeche ha fatto altrettanto, ricambiando su note molto simili.Tutti parlano con tutti, sempre (cit.). Tutto avviene attorno allora di pranzo. Facendo profitti siamo padroni del nostro futuro: se emergessero opportunità strategiche, saremmo aperti alla discussione, ha dichiarato il dirigente portoghese. Più o meno mezzora dopo e mezza hall più in là: Abbiamo un futuro molto solido da soli, ma se in generale ci saranno opportunità per rafforzarci le valuterò, le parole scelte dallad di FCA. Spiragli, speculazioni, sondaggi reciproci. Ma non è niente di nuovo in ...

