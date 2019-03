Gran Bretagna La sigaretta elettronica spopola a Londra

La figlia di Meghan Markle e Harry si chiamerà Diana? In Gran Bretagna ne sono (quasi) certi : Un nome pesante da portare sulle spalle. Un'eredità da custodire gelosamente. Il nome Diana, indimenticabile per il popolo britannico. Si chiamerà così la figlia di Meghan...

Brexit : Bmw e Toyota potrebbero lasciare la Gran Bretagna - a rischio la produzione di Mini : Parlando a SkyNews dal Salone di Ginevra 2019, un consigliere d’amMinistrazione di Bmw, Peter Schwarzenbauer, non ha escluso “misure estreme” in caso di una hard Brexit, in particolare, il pericolo più consistente riguarderebbe la produzione delle Mini nell’Oxfordshire. Dopo i passi indietro già annunciati di recente (seppure ufficialmente per motivi diversi) da Nissan e Honda anche Bmw e Toyota minacciano di mettere in ...

Britannia su Rai 4 storia e magia si fondono nel racconto dell'invasione romana della Gran Bretagna : Ricco cast, ricostruzioni d'epoca e il fascino di un passato magico e mitologico sono gli ingredienti di Britannia serie tv in onda dal 5 marzo su Rai 4 in prima serata.La serie è prodotta da Sky e Amazon USA e infatti è già andata in onda lo scorso anno in prima tv su Sky Atlantic in Italia con la seconda stagione attesa in autunno. Britannia è scritta da Jez Butterworth, già autore di Edge of Tomorrow, Jerusalem e Spectre, realizzata ...

Gli accoltellamenti che spaventano la Gran Bretagna : altri due 17enni uccisi 20 morti nel 2019 : quattro i minori : Il governo ora promette che si impegnerà per affrontare l'emergenza: ma con tutte le energie della politica assorbite dalla Brexit, resta il timore che lo stillicidio quotidiano sia lungi dall'essere ...

Gran Bretagna - apre il primo carcere per trans : Ogni anno, nelle carceri italiane, una persona transessuale su quattro si suicida o commette atti di autolesionismo. Lo dice un’indagine di ristretti.it: «La condizione delle persone transessuali è drammatica: vivono separate dagli altri detenuti, sono oggetto di desiderio sessuale e al contempo di “disgusto” per la loro “manifesta diversità”, spesso sono straniere con un decreto di espulsione che le attende a fine pena. Non solo, la risposta ...

Gran Bretagna - incidente durante un decollo a Stansted : 8 feriti : Una “enorme esplosione” è stata segnalata da passeggeri di un volo in partenza ieri sera dall’aeroporto londinese di Stansted per Vienna, il decollo è stato interrotto e l’incidente ha provocato la sospensione delle partenze dallo scalo nell’Essex per circa tre ore. Otto le persone ferite, riferiscono i media britannici. In un comunicato diffuso dalle autorita’ aeroportuali si precisa che si sospetta un ...

Atletica - Europei Indoor 2019 : risultati prima giornata. Muir e Johnson-Thompson esaltano la Gran Bretagna. Stecchi - Lukudo e Forte in finale per l’Italia : Si è conclusa un’intensa e appassionante prima giornata di gare a Glasgow, in Scozia, dove si sono aperti oggi gli Europei Indoor 2019 di Atletica leggera. La Gran Bretagna ha messo in campo le proprie carte migliori conquistando due medaglie d’oro con Laura Muir nei 3000m e con Katarina Johnson-Thompson nel pentathlon. Il polacco Michal Haratyk si è invece aggiudicato la terza finale in programma, quella del getto del peso. Per ...

Atletica - Medagliere Europei indoor 2019 : la classifica aggiornata. Dominio della Gran Bretagna nella prima giornata : Gli Europei indoor 2019 di Atletica leggera si disputano a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo, weekend di fuoco con tantissimi campioni pronti a lottare per la conquista delle medaglie e a salire sul podio. Di seguito il Medagliere degli Europei indoor 2019 di Atletica leggera. Medagliere Europei indoor Atletica 2019: NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1 Gran ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 : i favoriti gara per gara. Kristen Wild guida la corazzata olandese - Gran Bretagna molto temibile negli inseguimenti : Si apre oggi la settimana più importante per la stagione del Ciclismo su pista. Da mercoledì 27 febbraio a domenica 3 marzo andranno infatti in scena a Pruszkow, in Polonia, i Mondiali 2019. La rassegna iridata raccoglierà le stelle del panorama internazionale e vedrà l’Italia possibile protagonista in diverse specialità. Nei cinque giorni di gare saranno assegnati in totale 20 titoli (10 a livello maschile e 10 a livello femminile). Lo ...

Shamima supplica la Gran Bretagna : 'Rivedete il mio caso - sono disposta a cambiare' : Si arruolò nell'Isis in Siria e ora vuole tornare a casa con il suo neonato malato. Per Shamima Begum inizia il secondo atto. La 19enne anglo-bangladese, infatti, invoca "pietà" dopo che la Gran ...

Gran Bretagna : Fitch mette sotto osservazione rating - con implicazioni negative - su incertezza Brexit : La crescente incertezza che aleggia sull'esito del processo della Brexit spinge Fitch a mettere sotto osservazione, con implicazioni negative, il rating 'AA' della Gran Bretagna. "Con meno di sei ...

Gran Bretagna - da marzo stop ai droni nelle vicinanze degli aeroporti : A partire dal prossimo 13 marzo in Gran Bretagna non si potranno più far volare droni intorno agli aeroporti . Come annunciato dal ministero dei Trasporti britannico, la zona di interdizione, che ...

Ricco - modesto e altolocato. Hugh Grosvenor è decisamente il miglior partito della Gran Bretagna (e non solo) : Hugh GrosvenorHugh GrosvenorHugh GrosvenorHugh GrosvenorHugh GrosvenorHugh GrosvenorHugh GrosvenorHarry del Galles ormai è andato; il cuginetto Arthur Chatto perde tempo a mostrare gli addominali su Instagram. Ma la meglio gioventù britannica – di sangue blu, ovviamente – riserva una sorpresa migliore. Il buon partito di tutti i buon partiti è lui: Hugh Grosvenor, 28 anni e settimo duca di Westminster. Mescola sfumature di biondo a ...

Dalla Gran Bretagna alla Spagna : l'identikit dei lavoratori più richiesti in Europa : 7/7 Lavoro allestero /Spagna:turismo, salute, It sono i best... 2/7 Lavoro allestero / Est Europa: caccia a 500mila candidati,... 1/7 Lavoro all'estero Gran Bretagna: dai medici ai tecnici 851mila ...