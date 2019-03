Golf European Tour | 7 italiani pronti a scendere sul green del Commercial Bank Qatar

Golf - European Tour 2019 : Kurt Kitayama trionfa nell’Oman Open al termine di un serrato quarto round : Kurt Kitayama trionfa nell’Oman Open (montepremi 1,75 milioni di dollari), tappa mediorientale dell’European Tour. Sul percorso par 72 dell’Al Mouj Golf Club l’americano la spunta al termine di un serrato quarto round con lo score finale di -7 (281 colpi), uno meglio di ben 4 antagonisti. Al secondo posto troviamo infatti lo spagnolo Jorge Campillo, il tedesco Maximillian Kieffer, il francese Clement Sordet ed il ...

Golf - European Tour 2019 : Maximilian Kieffer al comando dell’Oman Open ad inizio terzo giro - cinque italiani superano il taglio : Si è conclusa una terza giornata particolarmente intensa per l’Oman Open 2019, torneo valido per lo European Tour di Golf. Il forte vento che nella giornata di ieri ha costretto gli organizzatori a sospendere il secondo giro è calato leggermente, permettendo a tutti i giocatori di concludere le proprie 36 buche ma penalizzando in maniera consistente lo spettacolo. Il risultato è evidente osservando gli score fatti segnare, decisamente ...

Golf - European Tour 2019 : una tempesta di sabbia ferma il secondo giro dell’Oman Open - in testa Kurt Kitayama e Joachim Hansen : Seconda giornata decisamente complicata presso l’Al Mouj Golf di Muscat, dove è in corso l’Oman Open 2019, torneo dello European Tour di Golf. Il vento forte ha portato una grandissima quantità di sabbia sul percorso e ha costretto gli organizzatori a sospendere il giro intorno alle 11.40 (ora locale). Soltanto undici giocatori hanno completato il secondo round, oltretutto in condizioni molto complesse che ne hanno penalizzato gli ...

Golf - European Tour 2019 : all’Oman Open comincia in testa Kurt Kitayama. A metà classifica gli otto italiani : Eccezion fatta per il cileno Hugo Leon, il sudafricano Zander Lombard e l’inglese Tom Murray, fermati dall’oscurità alla buca 17, si è concluso il primo giro dell’Oman Open, torneo che apre questo weekend dell’European Tour e che è giunto alla seconda edizione. Al primo posto si colloca l’americano Kurt Kitayama, autore di un giro in -6 sul par 72 dell’Al Mouj Golf. Kitayama precede di un colpo lo scozzese ...

Golf - European Tour 2019 : otto italiani al via del competitivo Oman Open. Joost Luiten difende il titolo : L’European Tour 2019 rimane nella Penisola arabica: si disputa questa settimana l’Oman Open, un torneo giovanissimo, dal momento che è nato appena un anno fa e ha visto il successo dell’olandese Joost Luiten davanti all’inglese Chris Wood e al francese Julien Guerrier. I primi due della classifica tornano all’Al Mouj Golf di Muscat per giocarsi le proprie carte in un field di buon livello. Sono presenti il cinese ...

Golf - European Tour 2019 : Ryan Fox si aggiudica l’ISPS Handa World Super 6 Perth superando in finale Adrian Otaegui : Con un’ultima spettacolare giornata si è concluso l’affascinante ISPS Handa World Super 6 Perth 2019, torneo dello European Tour di Golf andato in scena in questi giorni presso il Lake Karrinyup Country Club di Perth, in Australia. Il neozelandese Ryan Fox ha centrato la prima vittoria in carriera sul massimo circuito europeo adattandosi al meglio all’insolita formula: dopo 54 buche giocate in maniera tradizionale infatti, gli ...

Golf – European Tour : a Perth si assegna il titolo in match play : Per Langfors in prima posizione dopo la chiusura della prima fase dell’ISPS Handa World Super 6 Perth: adesso la fase ad eliminazione diretta Si è esaurita la prima fase dell’ISPS Handa World Super 6 Perth, uno dei tornei innovativi dell’European Tour con formula particolare (54 buche medal, poi match play su sei buche) che ha definito i 24 concorrenti, i primi della graduatoria, ammessi a disputarsi il titolo a eliminazione diretta. ...

Golf - European Tour 2019 : definito il tabellone dei matchplay di domani - Thomas Pieters e Ryan Fox tra i favoriti a Perth : Si è conclusa anche la terza giornata dell’ISPS Handa World Super 6 Perth 2019, torneo dello European Tour di Golf in scena presso il Lake Karrinyup Country Club di Perth, in Australia. La caratteristica principale dell’evento consiste nella particolare formula adottata: con la conclusione del terzo giro infatti si è definita la composizione del tabellone dei matchplay in programma domani, quando gli ultimi 24 Golfisti rimasti in ...

Golf - European Tour 2019 : un quartetto al comando dell’ISPS Handa World Super 6 dopo due giri - il taglio ferma gli italiani : Classifica molto corta dopo le prime 36 buche dell’ISPS Handa World Super 6 Perth 2019, torneo dello European Tour, dell’Asian Tour e del PGA Tour of Australasia in corso di svolgimento sul par 72 del Lake Karrinyup Country Club di Perth (Australia). Al comando si è portato un quartetto composto dal belga Thomas Pieters, dal neozelandese Ryan Fox, dall’australiano Matthew Griffin e dal tailandese Panuphol Pittayarat con uno ...

Golf - European Tour 2019 : Miguel Tabuena e Kristoffer Reitan al comando a Perth. Migliozzi - Manassero e Bergamaschi a metà classifica : Si è concluso il primo giro dell’ISPS Handa World Super 6 Perth, torneo su cui ci sono le mani di ben tre Tour: quello europeo, quello asiatico e il PGA Tour of Australasia. Nella quarta città più popolosa d’Australia si trovano al comando in due, il filippino Miguel Tabuena e il norvegese Kristoffer Reitan, che sul par 72 del Lake Karrinyup Country Club hanno girato in 65 colpi. In particolare, Tabuena ha effettuato una prodigiosa ...

Golf - European Tour 2019 : Matteo Manassero - Guido Migliozzi e Filippo Bergamaschi in cerca di riscatto all’ISPS Handa World Super 6 : Seconda tappa consecutiva in Australia per lo European Tour 2019 di Golf. Nel fine settimana andrà in scena presso il Lake Karrinyup Contry Club di Perth l’affascinante ISPS Handa World Super 6, torneo valido anche per l’Asian Tour e per il PGA Tour of Australasia. L’aspetto di maggior interesse riguarda la peculiare formula della competizione: un primo taglio avverrà come di consueto dopo le prime due giornate, ma una seconda ...

Golf - European Tour 2019 : David Law vince l’ISPS Handa Vic Open di Geelong - beffati all’ultima buca Brad Kennedy e Wade Ormsby : In mezzo a tantissimi australiani la spunta uno scozzese: David Law conquista la sua prima vittoria in carriera sull’European Tour a 27 anni, chiudendo l’ISPS Handa Vic Open di Geelong a -18 con uno spettacolare eagle all’ultima buca, che gli evita il playoff di spareggio e gli vale il trionfo. Per lui un colpo di vantaggio sulla coppia australiana formata da Brad Kennedy e Wade Ormsby. Quarta posizione per il sudafricano ...

Golf - European Tour 2019 : Wade Ormsby sale al comando dell’ISPS Handa Vic Open nel terzo giro : Prosegue l’egemonia australiana al comando dell’ISPS Handa Vic Open 2019, torneo valido per lo European Tour di Golf. Al termine della terza giornata, nella quale tutti i giocatori hanno girato sul par 72 del Beach Course del 13th Beach Golf Club di Geelong (Australia), Wade Ormsby si è portato in testa alla classifica con uno score complessivo di -15. Il 38enne nato ad Adelaide ha chiuso in 70 colpi, cominciando il proprio terzo ...