Gli statali negli Usa che perderanno il lavoro a causa dell' intelligenza artificiale 

Ischia - il commissario Schilardi sblocca i fondi statali aGli sfollati del terremoto : Sono state sbloccate, al termine di una lunga trattativa con Roma, le nuove tranche di pagamento dei contributi statali agli sfrollati di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio. A darne notizia è il ...

GE : Gran ConsiGlio - limitare viaggi in aereo per statali e allievi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia , function, $, {window.fnames = new Array, ,; window.ftypes = new Array, ,...

Roma - Gli effetti di Quota 100 su statali e società pubbliche : Dal mondo del commercio sono arrivate 418 domande, dagli artigiani 348, dai coltivatori diretti 89 e dal comparto sport e spettacolo 68. Nota l'economista Alberto Brambilla, uno dei maggiori ...

Roma - Gli effetti di Quota 100 su statali e società pubbliche Nel Lazio già 8 mila domande : Quota 100 doveva essere una misura scritta per i lavoratori del Nord. Invece dal Lazio sono arrivate quasi le stesse domande della Lombardia, circa 8.000, delle quali solo 2.000 da donne. Un dato...

Nuove norme suGli aiuti statali : Commissione Europea innalza sostegno aGli agricoltori fino a 25mila euro : Il massimale del sostegno nazionale agli agricoltori sarà aumentato notevolmente, consentendo maggiore flessibilità ed efficienza, in particolare nei periodi di crisi e nelle situazioni in cui è ...

Pensioni - statali : sale a 45mila euro soGlia anticipo del Tfr : "sale da 30 fino a 45mila euro l'importo della quota di Tfr che tutti i pensionandi Pa - quotisti e non - avranno subito, nel momento in cui lasceranno il servizio". Lo scrive su Twitter il Ministro ...

Quota 100 - le richieste dal Sud e daGli statali : Sorpresa: la maggior parte delle domande per «Quota 100» arriva dalle regioni del Sud. A trainare la corsa del Mezzogiorno soprattutto le richieste di pensionamento anticipato dei dipendenti pubblici. ...

"Anticipo del Tfr anche aGli statali già in pensione". L'emendamento della Lega nel decretone : anche gli statali già in pensione potranno chiedere l'anticipo del trattamento di fine servizio attraverso il prestito bancario. Lo prevede un emendamento della Lega al decretone approvato dalla commissione Lavoro del Senato.Via libera anche a un altro emendamento del Carroccio che consente ai dipendenti di enti che "mantengono il trattamento di fine servizio comunque denominato presso il proprio bilancio" di ottenere il Tfs "entro 90 ...

App NoiPa per Gli statali : cedolino scaricabile sullo smartphone : Nuovi servizi per gli statali nel segno dell’innovazione: arriva la prima l’App NoiPa ufficiale, la piattaforma informatica unificata dei servizi di natura giuridico-economico della Pubblica Amministrazione gestita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che consentirà a oltre due milioni di dipendenti pubblici di visualizzare in PDF e scaricare il cedolino stipendiale direttamente sul proprio smartphone. La prima applicazione ufficiale di ...

Pensioni e reddito - più Tfr per Gli statali. Navigator alle Regioni : Ci vorrà un vertice politico - forse già nella tarda serata di oggi - per superare le divisioni nella maggioranza intorno al decretone che regola reddito di cittadinanza e l'anticipo di Quota 100. ...

Rinnovo Contratto Statali 2019 : da quando Gli arretrati - ultime notizie su sblocco e aumenti : Nel mondo del lavoro in Italia si parla solitamente di lavoro presso privati, lavoro autonomo quando si lavora per conto proprio e lavoro presso il pubblico impiego, ovvero alle dipendenze dello Stato. Un tempo il cosiddetto “posto fisso” statale era considerato un porto sicuro. Oggi senza dubbio il pubblico impiego assicura non poche garanzie ai lavoratori, tuttavia però le risorse dello Stato scarseggiano rispetto al passato. Questa è la ...

Neve in Alto Adige - chiuse A22 e statali : "Mia moGlie ferma 12 ore con due bimbi" | Foto : Caos Neve in Alto Adige, l'autostrada del Brennero è chiusa in direzione nord tra Chiusa e Vipiteno per mezzi pesanti bloccati. Si è formata una coda di 12 chilometri, anche il servizio stradale ha difficoltà a proseguire e a raggiungere i mezzi bloccati.

Caos neve in Alto Adige - chiuse Autobrennero e strade statali : 'Mia moGlie ferma da 12 ore con due bimbi' : In Alto Adige è Caos sull'Autobrennero a causa della neve: l'autostrada è stata chiusa in direzione nord tra Chiusa e Vipiteno a causa dei molti mezzi pesanti bloccati, e si è formata una coda di 12 ...