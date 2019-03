Ginnastica | l’Italia del futuro e i nuovi talenti | Campagnaro | Andreoli | Federici e le

FOTO Ginnastica artistica - il body dell’Italia : rosso Ferrari - passione ed eleganza. Il colore che domina in pedana : Il rosso sembra essere il colore che va più di moda nell’universo della Ginnastica artistica, la tonalità legata da sempre al fuoco e alla passionalità ha campeggiato al recente Trofeo di Jesolo dove la maggior parte delle squadre ha indossato dei leotard caratterizzati da questa famiglia cromatica. L’Italia ha cambiato indirizzo: abbandonato il nero e l’azzurro visti negli ultimi anni, il matrimonio con Sigoa che da ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2019 : le pagelle dell’Italia. Iorio - che stoccata sugli staggi! Gemelle d’Amato sugli scudi : Nel weekend si è disputato il Trofeo di Jesolo 2019, la Classica della Polvere di Magnesio non ha deluso le aspettative e ha regalato grandi emozioni. L’Italia ha concluso al terzo posto la gara a squadre seniores alle spalle di USA e Cina, l’assenza di Giorgia Villa a causa di un infortunio dell’ultimo minuto si è fatta sentire ma le azzurre sono riuscite ugualmente a mettersi in luce. Di seguito le pagelle delle italiane ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2019 : oggi le Finali di Specialità. Liu Tingting e Sunisa Lee le favorite - l’Italia ci prova : Il lungo weekend dedicato al Trofeo di Jesolo giunge a conclusione con la domenica riservata alle Finali di Specialità, la Classicissima ha regalato grandissimo spettacolo con le gare a squadre del sabato e oggi verranno messi in palio i vari titoli sui singoli attrezzi per le due categorie coinvolte (juniores e seniores). Le migliori otto atlete (massimo due per Nazione) si affronteranno per andare a caccia degli ambiti podi al PalaArrex e ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2019 : le pagelle dell’Italia. Bella risposta delle gemelle d’Amato - bentornate Carofiglio e Maggio : Oggi si è disputata la gara a squadre seniores del Trofeo di Jesolo 2019, appuntamento imperdibile del calendario internazionale della Ginnastica artistica. L’Italia, priva di Giorgia Villa, ha concluso al terzo posto alle spalle di USA e Cina. Di seguito le pagelle delle azzurre scese in pedana al PalaArrex. ALICE D’AMATO: 7,5. La migliore delle italiane sul giro completo (53.733, quinto posto), protagonista di una gara priva di ...

LIVE Ginnastica - Trofeo di Jesolo in DIRETTA : trionfo degli USA - l’Italia lotta ed è terza senza Giorgia Villa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Trofeo di Jesolo 2019, gara a squadre seniores della Classicissima della Polvere di Magnesio. La 12^ edizione della prestigiosa competizione di Ginnastica artistica regalerà grande spettacolo in questo intenso sabato pomeriggio, dopo la mattinata riservata alle under 16 è arrivato il momento della prova cruciale di questo intenso sabato: spazio al team event delle big con alcune delle migliori atlete ...

LIVE Ginnastica - Trofeo di Jesolo in DIRETTA : l’Italia sfida USA e Cina - assente Giorgia Villa! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Trofeo di Jesolo 2019, gara a squadre seniores della Classicissima della Polvere di Magnesio. La 12^ edizione della prestigiosa competizione di Ginnastica artistica regalerà grande spettacolo in questo intenso sabato pomeriggio, dopo la mattinata riservata alle under 16 è arrivato il momento della prova cruciale di questo intenso sabato: spazio al team event delle big con alcune delle migliori atlete ...

LIVE Ginnastica - Trofeo di Jesolo in DIRETTA : l’Italia delle Fate sfida USA e Cina - Classica spettacolo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Trofeo di Jesolo 2019, gara a squadre seniores della Classicissima della Polvere di Magnesio. La 12^ edizione della prestigiosa competizione di Ginnastica artistica regalerà grande spettacolo in questo intenso sabato pomeriggio, dopo la mattinata riservata alle under 16 è arrivato il momento della prova cruciale di questo intenso sabato: spazio al team event delle big con alcune delle migliori atlete ...

LIVE Ginnastica - Trofeo di Jesolo in DIRETTA : gara juniores - l’Italia del futuro vuole incantare contro gli USA e il Mondo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara a squadre juniores del Trofeo di Jesolo 2019, Classicissima della Ginnastica artistica giunta alla sua 12^ edizione. Al PalaArrex si disputerà uno degli eventi più importanti e prestigiosi dell’intero calendario internazionale della Ginnastica artistica, in laguna ne vedremo davvero delle belle con tantissime campionesse pronte a mettersi in luce e a scaldare i motori in questo avvio di ...

FOTO Ginnastica - domani la presentazione dei nuovi body da gara dell’Italia! Le linee d’allenamento e da prova podio : Sabato 2 marzo conosceremo ufficialmente quale sarà il nuovo body da gara della Nazionale Italiana di Ginnastica artistica femminile. In occasione del Trofeo di Jesolo, infatti, verranno presentati i leotard che le ragazze vestiranno durante la prima parte di stagione (a partire dalla Classicissima che andrà in scena nel weekend al PalaArrex). Sigoa ha realizzato una nuova creazione pensata per esaltare l’eleganza delle nostre ragazze, con ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2019 : Classica spettacolo - l’Italia sfida gli USA e il meglio del Pianeta. Weekend da urlo : Tutto è apparecchiato al PalaArrex per uno dei Weekend più succulenti dell’intera stagione, il Trofeo di Jesolo non delude le aspettative neanche in occasione della 12^ edizione (quella che festeggia il 150° anniversario della Federazione Italiana) e regalerà uno spettacolo incredibile degno della Classicissima della Polvere di Magnesio: uno degli eventi più importanti e prestigiosi del calendario internazionale della Ginnastica artistica, ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2019 : ci saranno anche le Farfalle! L’Italia della ritmica presenta i nuovi esercizi : Non solo Ginnastica artistica al Trofeo di Jesolo 2019 che andrà in scena nel weekend del 2-3 marzo. La Classicissima della Polvere di Magnesio sarà infatti caratterizzata anche dalla graditissima presenza delle Farfalle, la nostra Nazionale di ritmica sarà l’ospite d’onore per eccellenza della kermesse giunta alla sua 12^ edizione. Le ragazze di Emanuela Maccarani presenteranno i due nuovi esercizi che poi porteranno in gara per ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2019 : l’Italia delle juniores - Angela Andreoli guida una Nazionale di promesse : Il Trofeo di Jesolo sarà il banco di prova perfetto per vedere all’opera le nostre juniores, l’Italia scenderà in pedana al PalaArrex per affrontare USA, Cina, Russia, Giappone, Belgio, Germania e vorrà essere assoluta protagonista nella Classica della Polvere di Magnesio. La nostra Nazionale under 16 riparte dopo aver dominato le ultime due stagioni con le Fate, la classe 2003 è passata tra le grandi e ora dobbiamo affidarci a un ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2019 : l’Italia guarda al futuro e sogna in grande - tra giovani diventate senior e bei rientri : Il Trofeo di Jesolo che andrà in scena nel weekend del 2-3 marzo sarà una tappa di passaggio per l’Italia, la grande Classica della Ginnastica artistica rappresenterà un momento interlocutorio all’interno della stagione per la nostra Nazionale che ha già messo il mirino sui Mondiali di ottobre dove si andrà a caccia della qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Si sta già lavorando per arrivare alla rassegna iridata al top della ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2019 : definite le squadre dell’Italia. Novità nel quartetto senior - due formazioni juniores : Enrico Casella, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Ginnastica artistica femminile, ha ufficializzato la composizione delle squadre che parteciperanno al Trofeo di Jesolo 2019 in programma nel weekend del 2-3 marzo. Le azzurre sono pronte per affrontare la Classicissima della Polvere di Magnesio e per scendere in pedana al PalaArrex contro USA, Russia, Cina, Belgio, Giappone, Germania in una delle gare più prestigiose e importanti del ...